الفتاة السعودية ريتاج الحازمي أصغر روائية في موسوعة غينيس

أبحرت الفتاة السعودية، ريتاج الحازمي، البالغة من العمر 14 عامًا، في بحر كتابة وكتابة الروايات منذ طفولتها الأولى.

رحلة ريتاج الحازمي

بدأ الحازمي كتابة القصص القصيرة والمذكرات وهو في السادسة من عمره وحظي برعاية ودعم كبيرين من عائلته حيث وفروه بكل الوسائل لإطلاق العنان لأفكاره وموهبته في كتابة المقالات وكتابتها، فالتحق بالعديد من الدورات التدريبية المتخصصة. في مجال الكتابة، وكثف جهوده بالقراءة اليومية.

بدأت ريتاج تنشر روايتها الأولى باللغة الإنجليزية عندما كانت في العاشرة من عمرها، والتي كانت بعنوان “اطمئن البحر الضائع” في عام 2022. وفي نفس العام نشرت أيضًا رواية بعنوان بوابة العالم الخفي، بالإضافة إلى روايتها الثالثة. رواية صدرت عام 2022 بعنوان ما وراء المستقبل، وأكملت مؤخرًا رواية جديدة وتستعد لنشرها بعنوان “ يخطو إلى المجهول ”، في محاولة مع رواياتها لمساعدة القراء على الانطلاق في أحلامهم دون أدنى استسلام. ، ولإنابة من هم في سن القراءة، لم تقبل بذلك، لكنها حددت أهدافًا لنفسها وحققتها، وأهمها تسميتها أصغر كاتبة في العالم في سلسلة كتب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. عام 2022 حتى الآن.

التقى بالفتاة السعودية، ريتاج الحازمي، التي أخبرته أنها تهتم وأنه يعمل حاليًا على مشروع له علاقة بأجيال المستقبل ومستقبل المناخ، وهو من أهم المشاريع. التحديات التي يعيشها العالم اليوم. حيث أن تأثيرها يشكل أزمة كبيرة في حياة العديد من الكائنات الحية ويهددها بالانقراض، ونشرت مؤخرًا مقالًا يتحدث عن الطبيعة وتغير المناخ، وتعمل حاليًا على إصدار كتاب جديد عن مستقبل المناخ. بعنوان اليوم قبل عام 2050. وأوضح أن سبب اختيار هذا العنوان هو ؛ يعود إلى حقيقة أن تاريخ 2050 هو هدف الوصول إلى الحياد الصفري، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل العديد من الدول.

طريقة جديدة للكتابة

قالت “لقد استغرقت مني حوالي عام لكتابة كتبي، ويعتمد ذلك على نوع الكتاب، وآلية الكتابة التي أتبعها هي من أشهر الأساليب العالمية التي يطلق عليها طريقة Save The Cat، حيث يعمل بها تقسيم تكوين الرواية على شكل نقاط رئيسية بالإضافة إلى بعض التطبيقات الإلكترونية التي ساعدتني في تنظيم الأفكار والتأكد من تسلسل الأحداث في الرواية كما كتبت والرجوع إليها قبل مرحلة الة.

وشكر الحازمي الوطن على كل ما قدمه من رعاية واهتمام، ممثلة بجميع هيئاته التربوية والثقافية، مضيفا أنه يتطلع إلى مستقبل واعد ويعمل حاليا على تطوير مهاراته مع التركيز والاهتمام واكتشاف الأفضل. فرص.