الفتح السعودي يخطف هدف اتحاد جدة

اتحاد جدة

تمكنت إدارة نادي الفتح السعودي من اختطاف هدف اتحاد جدة، حيث تمكنوا من التعاقد مع مصطفى مليكة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن نادي الفتح السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعاقده مع مصطفى ملائكة حارس مرمى فريق كرة القدم الأول لنادي الفيصلي.

وأكدت تقارير إعلامية أن نونو سانتو، مدرب كرة القدم الأول لفريق اتحاد جدة، تقدم بطلب للحصول على عقد مع مصطفى مليكة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يشار إلى أن إدارة نادي الاتحاد جدة استأجرت نونو سانتو قبل أيام لتدريب الفريق الكروي الأول للنادي، بعد رحيل كوزمين كونترا، مدرب العميد السابق.