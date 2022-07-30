الفتح المغربي يوضح حقيقة اقتراب المهدي مبارك من الزمالك

ويهدف نادي الزمالك للتعاقد مع مهدي مبارك لاعب وسط من فريق الفتح الرباطي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق في الموسم الجديد.

الزمالك هو الأقرب للانضمام إلى نجم الفاتح المغربي

أكد مسئولون من نادي الفتح المغربي وصول عدة عروض لتشمل مهدي مبارك من الأندية المغربية الزمالك والرجاء والوداد، وكذلك نادي الترجي التونسي، ولم يحسم مصير اللاعب حتى الآن.

وأوضح مسئولو النادي المغربي أن عرض الزمالك هو الأكثر احترافية من بين العروض المقدمة، وهو أيضًا الأكبر من الناحية المالية، ويميل مجلس إدارة نادي الفتح بأكمله إلى الموافقة على عرض نادي الزمالك.

الفاتح يقرر مصير مهدي مبارك

وأشار مديرو النادي المغربي إلى وجود محادثات مكثفة مع الزمالك بشأن اللاعب، وهناك موافقة مبدئية على العرض الذي قدمه الزمالك، ولم يتبق سوى الأوسمة الأخيرة لإغلاق الصفقة رسميًا.

يطالب مسئولو الزمالك باستئجار نجم الفتح المغربي لتعويض رحيل طارق حامد لنادي الاتحاد السعودي.

يشار إلى أن عقد مهدي مبارك مع الفتح المغربي يستمر حتى عام 2024.