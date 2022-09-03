الفتح والهلال.. “المَوعِد والقناة الناقلة وصدمة فِيْ التشكيل المتوقع”

ويستعد الهلال لخوض مباراة مهمة فِيْ “دوري الروشان السعودي”، بدعوة من فريق الفاتح، مساء غد الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث.

يدخل نادي الهلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، بصفته “حامل” لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن الذي حققه فِيْ الموسم الرياضي الماضي، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد.

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وبدأ القائد حملة الدفاع عَنّْ لقبه بـ “انتصارين متتاليين” على الخليج والفِيْحاء فِيْ اليومين الأول والثاني من منافسات الدوري. مستقيم.

* مَوعِد المباراة والقناة الناقلة.

وتقام المباراة بين الفتح ونادي الهلال، الساعة 635 مساءً، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

شبكة “SSC” تبث مباراة الفتح والهلال. وهِيْ الناقل الحصري لأقوى منافسة فِيْ الشرق الأوسط للموسم الثاني على التوالي.

تشكيل نادي الهلال “المنتظر”.

ويغيب الهلال فِيْ مباراته ضد الفتح عَنّْ الساحر “المصاب” سالم الدوسري، مع احتمال بقاء سلمان الفرج على دكة البدلاء. إنه غير لائق بنسبة 100٪.

الحارس عبدالله المعيوف.

خط الدفاع ناصر الدوسري – علي البلحي – محمد الجفالي – سعود عبد الحميد.

نقطة الدعم جوستافو كوييار – أندريه كاريلو.

لاعب الوسط المهاجم ميشيل ديلجادو – ماثيوز بيريرا – موسى ماريجا.

المهاجم أوديون إيغالو.

* تاريخ اشتباكات الفتح والهلال.

منذ تطبيق النظام الاحترافِيْ فِيْ 2008-2009، التقى الفتح والهلال فِيْ 26 مباراة كاملة.

وفِيْ المواجهات الـ26، انتصر الهلال 20 مرة مقابل 3 تعادلات و 3 انتصارات للفتح. سجل 27 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا.