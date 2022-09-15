الفتح يقص شريط الدوري الرديف بـ”رباعية” فِيْ الطائي

حقق فريق نادي الفتح لكرة القدم فوزا غير متوازن على مضيفه الطائي (4-1) فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الخميس على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

أقيمت مباراة الطائي والفاتح فِيْ افتتاح “موسم 2022-2023” من الدوري السعودي الرديف.

سجل عبدالله اليوسف الهدف الأول لموسم الرديف السعودي الجديد، مسجلا الهدف الأول لفريق الفاتح ضد الطائي، وأكَمْل الرباعي “حسين السلس، أيمن الخليف، حسن محمد صالح”. فِيْما وقع فهد الجهني هدف الطائي فِيْ المباراة. .

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عَنّْ عودة منافسات الدوري السعودي الاحتياطي، بمشاركة 7 أندية، وهم “الفتح والشباب وأبها والفِيْحاء والاتفاق والوحدة والوحدة. تاي “.

المباريات القادمة من الدوري السعودي الرديف

ويلتقي أبها مع نظيره الفِيْحاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الساعة الخامسة مساء السبت المقبل، فِيْما يلتقي الاتفاق بنظيره الطائي على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، الساعة الخامسة عصرا. ليلة الخميس المقبل.

نظام احتياطي الدوري السعودي

يقام الدوري الاحتياطي المنعش بنظام الدوري الكامل “ذهاباً وإياباً”، لذا فإن مبارياته مرادفة لمباريات دوري روشان للمحترفِيْن “2022-2023” بإجمالي 42 مباراة فِيْ الموسم، طالما يُسمح لكل نادٍ بذلك. إدخال 20 لاعباً فِيْ قائمة المباريات وفق شروط مختلفة تتمثل فِيْ إدخال اللاعب فِيْ قائمة الفريق الأول واللاعبين المقيدين بقوائم الأندية فِيْ الدرجة الأدنى يحق لهم المشاركة فِيْ مباريات الدوري الاحتياطي.

وستتلقى الأندية المشاركة فِيْ الدوري دعما ماليا قدره مليوني ريال، بالإضافة إلَّى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها 2،825 ألف ريال، فضلا عَنّْ زيادة عدد اللاعبين المسجلين فِيْ قائمة الفريق الأول من 30 إلَّى 35 لاعبا.

يهدف اعتماد الدوري الاحتياطي إلَّى زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين والمساعدة فِيْ زيادة دقائق اللعب للاعبين الاحتياطيين فِيْ المباريات شديدة التنافس، ومشاركة اللاعبين الشباب فِيْ مباريات أقوى وأيضًا فِيْ العودة التدريجية للاعبين المصابين. .

سيتم السماح بعدد من 5 استبدالات فِيْ كل مباراة، فِيْ حين سيتم تطبيق العقوبات التأديبية لمباريات الدوري الاحتياطي على نفس الدوري ولن تنتقل إلَّى البطولات الأخرى ما لم تقرر لجنة التأديب خلاف ذلك، كَمْا هُو الحال مع البطاقات الملونة. لا ينتقلون من وإلَّى الدوري.

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