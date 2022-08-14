الفتح يواجه بطل أوركرانيا وديا.. مباراتين فِيْ يوم واحد

أعلن نادي الفتح رسمياً، مساء الأحد، أنه سيواجه المنتخب الأوكراني شاختار دونسك فِيْ مباراتين وديتين، فِيْ إطار برنامجه التحضيري الذي يقام فِيْ العاصمة السلوفِيْنية ليوبليانا.

ولعب الفاتح ثلاث مباريات ودية خلال تركيزه الحالي فِيْ سلوفِيْنيا، الأولى كانت ضد رادوملي وفاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدف، والثانية على فوز الإماراتي وخسرها بهدفِيْن، قبل أن يتغلب على السلوفِيْني تابور سيشانا فِيْ. المباراة الودية الثالثة بهدفِيْن نظيفِيْن.

وأشار الحساب الرسمي لنادي الفتح، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أنه غدا الاثنين ستقام مباراتان وديتان أمام المنتخب الأوكراني شاختار دونسك.

ومن المقرر خوض مباراتين وديتين، صباحاً ومساءً، على التوالي، من حصتي تدريب الفتح، استعداداً للموسم المقبل.

قرار خوض المباراتين الوديتين ينبع من الرغبة المشتركة للجهاز الفني لكلا الفريقين بالسماح بمشاركة جميع اللاعبين وحتى انتهاء المعسكر لكل منهم.