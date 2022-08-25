الفترة الأدفأ للقطب الشمالي.. “التغير المناخي” يزداد قسوة

على الرغم من مرور 7500 عام، إلا أنه يأتي يوم يصبح فِيْه القطب الشمالي أكثر دفئًا، وكأنه يعيش فِيْ أكثر فترات كوكب الأرض دفئًا، وهذا ما أكدته الدراسات العلمية الحديثة.

القطب الشمالي أكثر دفئًا من القطب الجنوبي، لأنه أقل من مستوى سطح البحر ويقع فِيْ وسط المحيط، وهُو أكثر دفئًا من المنطقة المغطاة بالجليد فِيْ القارة القطبية الجنوبية، حيث تكون درجة الحرارة فِيْ الصيف هِيْ أدفأ أوقات السنة عَنّْد نقطة التجمد 0 درجة مئوية.

معدل غير مسبوق للاحتباس الحراري

أعلنت دراسة نُشرت فِيْ مجلة Nature Communications أن القطب الشمالي لم يكن دافئًا فِيْ الـ 7500 عام الماضية كَمْا هُو الحال اليوم.

واستخدم العلماء تحليلاً لدورات النمو السنوية للأشجار التي يعود تاريخها إلَّى عام 5618 قبل الميلاد “ليجدوا أن الاحترار فِيْ العصر الصناعي وصل إلَّى معدل غير مسبوق ورفع درجات حرارة الصيف إلَّى مستويات تجاوزت تلك التي أعيد بناؤها خلال السبعة آلاف عام الماضية”.

كانت إعادة بناء المناخ مرجحة لأن تآكل شبه جزيرة يامال أزال الأوساخ من جذوع الأشجار القديمة التي يمكن استخدام حلقاتها السنوية لقراءة درجات حرارة الصيف التي تؤثر على نمو الأشجار.

تم حفر أكثر من 3500 جذع شجرة فِيْ سيبيريا، تم تحليل 1425 منها فِيْ الدراسة.

أفادت صحيفة أموليهتي الفنلندية فِيْ 12 آب / أغسطس نقلاً عَنّْ دراسة أجراها معهد الأرصاد الجوية الفنلندي أن درجات الحرارة فِيْ القطب الشمالي ترتفع أربع مرات أسرع من المتوسط ​​العالمي.

ونقلت الصحيفة عَنّْ ميكي رانتانين، الباحث فِيْ المعهد، قوله إن معدل الاحترار لكل عقد بين 1979 و 2022 فِيْ القطب الشمالي بلغ 0.75 درجة مئوية. هذا المعدل أعلى بأربع مرات من المتوسط ​​العالمي، والذي يبلغ حوالي 0.19 درجة مئوية.

وأضاف الباحث أن الدراسات السابقة قللت من تقدير ما يحدث فِيْ منطقة القطب الشمالي من حيث التغيرات المناخية، حيث أكدت أن معدل ارتفاع درجة الحرارة فِيْ القطب الشمالي، القطب الشمالي، كان ضعف المتوسط ​​العالمي.

اكتشف العلماء الفنلنديون أيضًا أنه فِيْ بعض مناطق أقصى الشمال، كانت درجة الحرارة ترتفع بمعدل أسرع. على وجه الخصوص، ارتفعت درجة حرارة الغلاف الجوي فوق بحر بارنتس بمعدل أسرع 7 مرات بسبب الانكَمْاش القياسي للجليد البحري.

ذكرت الهِيْئة الحكومية الدولية المعَنّْية بتغير المناخ فِيْ وقت سابق أن متوسط ​​درجة الحرارة على سطح الأرض من 2011 إلَّى 2022 كان 1.09 درجة مئوية أعلى، مقارنة بالفترة نفسها من 1850 إلَّى 1900.

غير أن مساهمة النشاط الاقتصادي البشري فِيْ تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة بلغت 1.07 درجة مئوية.

من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، تم إبرام اتفاقية باريس فِيْ عام 2015 والتي من شأنها منع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية السنوية على الكوكب من تجاوز مستوى ما قبل العصر الصناعي بأكثر من درجتين مئويتين بحلول عام 2100 واتخاذ تدابير للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي. ضمن حدود 1.5 درجة. انضمت روسيا إلَّى المبادرة فِيْ عام 2022.

ذوبان جرينلاند

شهدت جرينلاند “ذوبانًا متصاعدًا” فِيْ الفترة من 15 إلَّى 17 يوليو، مما أدى إلَّى فقدان غطاء جليدي كاف لملء 7.2 مليون حمام سباحة بحجم أولمبي.

على الرغم من وجود العديد من حالات الذوبان فِيْ السنوات السابقة، إلا أن الذوبان الأخير كان أكبر بمرتين من المعتاد، ويحذر الخبراء من أنه ساهم بشكل كبير فِيْ ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي.

ساهم ذوبان الصفِيْحة الجليدية فِيْ جرينلاند بحوالي نصف بوصة فِيْ ارتفاع مستوى سطح البحر خلال الثلاثين عامًا الماضية، ولكن إذا ذاب الهِيْكل الذي تبلغ مساحته 695 ألف ميل مربع تمامًا، فسوف يرفع المستويات بمقدار 20 قدمًا، مما يؤدي إلَّى إغراق العديد من سواحل العالم.

قال تيد شامبوس، كبير الباحثين فِيْ مركز علوم الأرض والمراقبة التابع لجامعة كولورادو والمركز الوطني لبيانات الجليد والجليد (NSIDC)، إن جزءًا كبيرًا من الذوبان كان بسبب تدفق الهُواء الدافئ من أرخبيل القطب الشمالي الكندي.

صفِيْحة جرينلاند الجليدية هِيْ ثاني أكبر كتلة من جليد المياه العذبة على هذا الكوكب، وتأتي فِيْ المرتبة الثانية بعد القارة القطبية الجنوبية.

بدأ ذوبان الغطاء الجليدي فِيْ جرينلاند فِيْ عام 1990 وتسارع منذ عام 2000.

فِيْ 27 يوليو 2022، أفاد ماركو تيديسكو، عالم المناخ بجامعة كولومبيا، أن الغطاء الجليدي فِيْ جرينلاند فقد 8.5 مليار طن من الكتلة السطحية فِيْ يوم واحد، وهُو ما يكفِيْ لتغطية فلوريدا بوصتين من الماء.

وجد الباحثون فِيْ مركز البحوث القطبية والبحرية أن الغطاء الجليدي فقد 532 جيجا طن من الكتلة بشكل عام.