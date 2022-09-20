الفرج يصدم رينارد فِيْ معسكر الأخضر.. “قبل ودية الإكوادور”

تلقى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول، بقيادة هِيْرفِيْ رينارد، أنباء صادمة فِيْ المعسكر الأخضر بمدينة أليكانتي الإسبانية، والذي يستمر حتى 27 سبتمبر.

الاخضر تقيم معسكرها فِيْ مدينة اليكانتي الاسبانية. سيخوضون مباراتين اختباريين ضد الإكوادور والولايات المتحدة يومي 23 و 27 سبتمبر، فِيْ نويفا كوندومينا فِيْ مورسيا، كجزء من المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري لكأس العالم قطر 2022.

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وتغيب سلمان الفراج لاعب الوسط السعودي عَنّْ تدريبات مجموعة الأخضر الليلة “الثلاثاء”، لشعوره بألم فِيْ عضلة ربلة الساق.

من جهته، شارك حسن تمبكتي، المدافع الأخضر، فِيْ تدريبات جماعية بعد استكَمْال استعداداته للمباراة الودية ضد الإكوادور.

– تدرب لاعبو المنتخب السعودي على ملعب منتجع لافِيْنكا بإشراف المدرب هِيْرفِيْه رينارد. حيث بدأت الجلسة بتمارين إحماء، بعد الاستحواذ وانتهاء بالهجوم، تم إجراء شقاق فِيْ منتصف الملعب، قبل اختتام الجلسة بتمارين الشد.

ويواصل الأخضر، فِيْ تمام الساعة السادسة بعد ظهر غد الأربعاء، بالتوقيت الإسباني، تدريباته على ملعب منتجع لافِيْنكا، استعدادًا لمواجهة الإكوادور والولايات المتحدة.

يستعد فريقنا الأول للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022، للمرة السادسة فِيْ تاريخها، بين 20 نوفمبر و 18 ديسمبر ؛ حيث يلعب الأخضر فِيْ المجموعة الثالثة برفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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