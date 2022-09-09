الفرج يطالب المعيوف بـ”رفع كأس الهلال”.. ويشكر جماهِيْر الزمالك

قام النجم سلمان الفرج بأكثر من لفتة طيبة، بعد أن تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الهلال من الفوز بلقب كأس السوبر لوسيل، على حساب شقيقه الزمالك المصري.

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تمكن الهلال من اختراق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو فِيْ الدقيقة 18، قبل أن يدرك الزمالك المصري التعادل لأحمد سيد زيزو ​​فِيْ الدقيقة 33، ثم استمر التعادل حتى الدقيقة 90.

الفرج يطالب المعيوف بـ “رفع كأس الهلال” .. وشكر جماهِيْر الزمالك

فِيْ لقطة مذهلة خلع النجم سلمان الفراج طوق يده، مهدياً شرف رفع كأس السوبر لوسيل، لزميله الحارس عبد الله المعيوف، امتناناً له على تألقه فِيْ ركلات الترجيح التي منحت اللقب لـ- الهلال بعد الفوز (4-1). .

لقيت لفتة سلمان الفراج الرقيقة إشادة قطاع عريض من جماهِيْر الهلال فِيْ الشارع الرياضي السعودي.

وأشار سلمان الفراج فِيْ تصريحات متلفزة إلَّى أن الهلال استحق الفوز باللقب، بعد فوزه على شقيقه المصري، مقدمًا شكر خاص لجمهُور الزمالك، لمشاركته فِيْ جعل الأجواء احتفالية.

فِيْ الواقع، حضر 77 ألف مشجع استاد لوسيل قطر، مما جعل المباراة فِيْ طليعة أكبر حدث رياضي فِيْ تاريخ دولة قطر.