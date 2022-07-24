الفرد المستقل فِيْ حساب المواطن 1444 ما هِيْ المستندات التي تثبت استقلالية المسكن

فرد مستقل على حساب المواطن هُو كل مواطن، رجلاً كان أو امرأة، بلغ سن الثامنة عشرة، يعيش فِيْ منزله ويكون فِيْ وضع يسمح له بالإقراض وثائق تثبت استقلالية المنزل عند التسجيل فِيْ حساب المواطن حيث أن التسجيل لم يقتصر فقط على رب الأسرة بل شمل أيضا الشخص الطبيعي، أعزب ومتزوج، وكذلك الأرملة والمطلقة، وهذا يعني أن حساب المواطن متاح للجميع، بشرط استيفاء شُروطْ الأهلية والأهلية لكل فئة. تسجيل الفرد المستقل وما هِيْ الشُروطْ التي يضعها البرنامج فِيْ هذه الحالة.

فرد مستقل على حساب المواطن

أشار البرنامج إلى من هُو الشخص المستقل فِيْ حساب المواطن، حيث ذكر أن كل شخص تجاوز 18 عامًا يعيش فِيْ منزله، ولديه أوراق ووثائق تثبت استقلالية المنزل، وأن هذا الشخص يمكن أن يكون ذكر أو أنثى.بالإضافة إلى الأرملة والمطلقات ومن ليس له من يعول، ولكن مع إبراز المستندات التي تثبت استقلالية كل حالة، وذلك للتعرف على المستحقين نيابة عن المواطن، مع ضمان ذلك يصل الدعم لهذه الفئات فقط، ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مما يؤثر بدوره على مستوى المعيشة.

وثائق تثبت استقلالية المنزل

حدد برنامج حساب المواطن المستندات التي تثبت استقلالية المنزل للشخص الطبيعي، والتي يجب إرفاقها بطلب التسجيل، ويجب أن تكون باسم المستفِيْد، ولا يشترط إرفاق جميع المستندات، ولكن فقط المتاحة منهم، بما فِيْ ذلك

عقد الكتروني موحد باسم المستفِيْد.

إثبات سكن حكومي (خاص أو جامعي) أو بإحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

ملكية المنزل.

شُروطْ حساب المواطن للفرد

فِيْما يلي تلخيص لشُروطْ تسجيل الشخص الطبيعي المستقل فِيْ حساب المواطن

أن يكون سعودي الجنسية أو يحمل بطاقة تنقل.

أن يكون مقيمًا دائمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

ألا يقل العمر عن 18 سنة.

عِش فِيْ مكانك الخاص، واحمل المستندات التي تثبت استقلاليتك.

يجب أن تكون وثائق استقلالية المنزل باسمك.

يجوز للمطلقين والأرامل والأشخاص الذين ليس لديهم معال أن يسجلوا كأشخاص منفصلين.

الآن يمكنك التسجيل فِيْ البرنامج. # حساب_المواطن عبر

نهاية لهذه الغايةhttps//t.co/u8K0etss7W

يرجى ملاحظة أن المستلمين المؤهلين لشهر يوليو الحالي لا يحتاجون إلى زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKEB1wrT – حساب المواطن (citizenaccount) 4 يوليو 2022

قم بالتسجيل للحصول على حساب مواطن لفرد

سمح برنامج حساب المواطن لأي شخص بالتسجيل فِيْ حساب منفصل، على النحو التالي

الدخول فِيْ بوابة حساب المواطن الإلكترونية. اختر تسجيل مستخدم جديد. تأكد من كتابة رقم الهُوية ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد بشكل صحيح. العمل عن طريق إدخال رمز التأكيد، ثم تسجيل الدخول إلى حساب المواطن. انتقل إلى طلب التسجيل، ثم املأ جميع حقول البيانات الخاصة بذلك. تنقل بين صفحات بيانات العقارات، والشركة التابعة، والدخل، والاتصالات عن طريق النقر فوق الزر “التالي”. إرفاق المستندات التي تثبت استقلالية المنزل. ة البيانات بدقة والتأكد من صحتها. انقر فوق تقديم طلب التسجيل.

أخيرًا، تتم ة طلب تسجيل مقدم الطلب والإعلان عن حالة الأهلية.