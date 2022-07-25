الفرق بين اسهال التسنين واسهال البرد بالتفصيل ،مجموعة كبيرة من الناس لا يملكون الكثير من المعلومات الطبية الصحيحة والكثير يعتقد أن الإسهال هو من اعراض خروج الاسنان إلا أن الأمر ليس كذلك خلال هذا الوقت يحدث الإسهال عادة بسبب اكل الطفل بعض الأطعمة التي تكون غير مناسبة ومن هذه الأطعمة تكون مما يتسبب في دخول البكتيريا إلى جسده والتسبب في الإسهال.

أنواع الإسهال

الإسهال البسيط

إنه ببساطة تغيير في عدد مرات إصابتك بالإسهال السائل دون أي أعراض ذات صلة.

الإسهال الحاد

يسبب ارتفاع درجة الحرارة.

القيء.

غثيان؛

تغير في لون وخصائص الطفل الذي خرج من المستشفى.

الإسهال الحاد الشديد

وهو مرور الدم في براز الاطفال حيث

ترتفع درجة الحرارة.

يظهر الغثيان.

مرهق.

التعب الشديد

علامات الإسهال عند الطفل

براز مصفر

يصبح البراز رخوًا وسائلاً.

إسهال كريه الرائحة.

ارتفاع في درجة الحرارة معظم الوقت.

يفقد الطفل رغبته في الرضاعة وتقل شهيته.

يتقيأ الطفل أحيانًا.

يبدو الطفل شاحبًا ومتعبًا.

من المرجح أن يصاب بالإسهال

الأطفال حديثي الولادة حتى عمر 6 أشهر، والأطفال الذين تحمي مشيمة الأم من المناعة المكتسبة ولا يتعرضون لخطر الإصابة بمشاكل الإسهال. بعد ذلك، الفرق بين الإسهال الناتج عن التسنين والإسهال البارد هو أنه مع تقدم الطفل في السن، تناول الأطعمة التي تعتبر المصدر الرئيسي للإسهال من حيث النظافة ونوع وطريقة الطعام، تكون المناعة أقل من ذي قبل ويكون الطفل أكثر عرضة للإصابة به. للإسهال.

كيف يتم تشخيص الإسهال

يظهر الفرق بين الإسهال الناتج عن التسنين والإسهال البارد عندما يتغير تناسق البراز ولونه وعدده بسبب وجود حالات شبيهة بالإسهال لا يمكن تصنيفها على أنها إسهال.

وهي ملحوظة أكثر، فهي ناعمة ومرنة وتزيد من عدد المرات في اليوم بشرط ألا تحتوي على روائح كريهة.

الأطفال الذين لا يأكلون الأطعمة الصلبة والدسمة يصنع الجهاز الهضمي عصيره بنفسه، ويكون أصفر وسائلاً.

أسباب الإسهال والتعرض لتلوث الطعام والجراثيم في الطعام والماء

قلة النظافة والعناية الشخصية للطفل.

التسنين يسبب الإسهال.

عدوى في جدار المعدة.

عدوى الحصبة.

الرضاعة بالزجاجة أكثر عرضة للعدوى والبكتيريا والجراثيم.

علاج الإسهال

تناول العصائر الطبيعية التي تحتوي على فيتامينات لتعويض النقص.

تناول الأطعمة التي تحتوي على النجمة، مثل الأرز المسلوق بدون زيت، والبطاطس المسلوقة والمهروسة بدون أي إضافات.

تناول الجبن والزبادي.

لاحتوائه على خميرة تحارب جراثيم المعدة.

تناول النشا المطبوخ لتقليل شدة الإسهال.

تناول أدوية الإسهال المتوفرة في جميع الصيدليات وهي سهلة الاستخدام وقائمة على الماء وسريعة المفعول.

تناول أطعمة متوازنة تحتوي على أطعمة كاملة، وتجنب تمامًا الأطعمة الدهنية التي تحتوي على جميع أنواع البهارات والتوابل التي تؤدي إلى تفاقم الإسهال.

نصائح للتعامل مع الإسهال عند الأطفال

وتجدر الإشارة إلى أن الفرق بين الإسهال الناتج عن التسنين والإسهال البارد هو أن الإسهال عادة ما يستمر لمدة يوم أو يومين ثم يختفي دون الحاجة إلى أي دواء.

قد يزداد خطر الإصابة بالجفاف، لذلك يجب أن تضيف على الفور مياه الشرب لتعويض الماء المفقود.

قد لا تكفي المياه وحدها لتعويض الأملاح والعناصر الغذائية المهمة، لذلك قد يحتاج الأطفال إلى استخدام محاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم.

لكن ينصح الأطفال عادة بتناوله بشكل متكرر خلال النهار، وفي حالة عدم توفر هذه المحاليل يوصى بخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من السكر في وعاء من الماء وخلطهم جيدًا. ثم يأخذها الطفل.

الإسهال عند الأطفال

الفرق بين الإسهال الناتج عن التسنين والإسهال البارد، يبدأ إسهال الطفل أثناء التسنين بالظهور بعد الشهر الرابع، ومع ظهور الأسنان الأمامية الموجودة أسفل الفك، يبدأ الطفل في الظهور بأسنان بأعراض مختلفة، ومن أكثرها ظهورًا. هي ارتفاع درجة حرارة الجسم بالإضافة إلى القيء والإسهال، لأن هذه يمكن أن تسبب فقدان وزن الطفل وعدم رغبة الطفل في الرضاعة الطبيعية.

يمكن تقليل هذه الأعراض بإعطاء الأطفال أدوية تبريد وأدوية للوقاية من الإسهال.

علاج إسهال الأطفال أثناء التسنين

هناك طرق عديدة لعلاج الإسهال عند الرضع وتخفيفه، وخاصة أثناء التسنين، ومن هذه الطرق

أعط الطفل كل العصير الذي يحتوي على فيتامينات لتعويض ما فقده من جسده.

قدم للأطفال الأطعمة التي تحتوي على النشا، مثل البطاطس المهروسة والأرز المطبوخ أو النشا المطبوخ والمعكرونة.

أعط طفلك الزبادي لاحتوائه على الخميرة التي تحارب البكتيريا في المعدة.

حسب تعليمات الصيدلي أو الطبيب المعالج يجب إعطاء الطفل الدواء المستخدم لعلاج الإسهال والالتزام بالجرعة المعيارية.

إذا استمر الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام، يرجى إعطاء طفلك السوائل.

ولأن مناعة جسم الأطفال كانت ضعيفة في ذلك الوقت، فيجب إبعادهم عن أي طعام يحتوي على مواد حافظة.

أعط الأطفال الكثير من مكملات البوتاسيوم والحديد.

خطوات لتخفيف آلام الأطفال أثناء التسنين

لأن بكاء الطفل يصاحب مرحلة التسنين، فإن الأم ستبذل قصارى جهدها للتغلب على هذه الأعراض وتتضمن الخطوات التالية للتغلب على ألم الطفل أثناء مرحلة التسنين

أعط طفلك “جوتا” بارد ليذهب إلى الفم بدلاً من التجميد.

يمكن للأم استخدام تونر الأطفال لتخفيف الألم.

إعطائه حسب تعليمات الطبيب نوعاً من أدوية الحمى المناسبة لحالة الطفل للتعامل مع الأعراض.

ما هي مدة التسنين

يكون مظهر الأسنان عند معظم الأطفال كما يلي

السن الأول يظهر في عمر 3 إلى 12 شهرًا.

الأرحاء الأولى تندلع ما بين 12-16 شهرًا.

الأسنان الحادة (أسنان الكلاب) تظهر في عمر 16-20 شهرًا.

الأضراس المتبقية تظهر من سن 20-30 شهر.

يختلف مظهر الأسنان من طفل لآخر، فبعض الأطفال لا يزال لديهم أسنان قبل سن الثالثة، ولكن عندما ينهي معظم الأطفال 20 ضرسًا بعمر سنتين ونصف.

نزلات البرد والإسهال في المعدة

يعاني الكثير من الأشخاص من نزلات البرد أو ما يسمى بالتهاب الأمعاء وخاصة الأطفال والكبار، وذلك حسب نوع الفيروس المسبب للالتهاب، وإمكانية تفاقم نزلات البرد والإسهال في فصل الشتاء، ويحدث التهاب الأمعاء كما نتيجة تناول وشرب مياه ملوثة واستخدام أدوات مثل مشاركة الطعام ومنشفة يد لشخص يعاني من نزلة برد معدة وإسهال.

هناك نوعان من الفيروسات التي تسبب الالتهاب ؛ يعد فيروس الروتا سببًا شائعًا عند الأطفال ويميل إلى أن يكون شديدًا وشديدًا عند الرضع، مما يسبب نزلات البرد والإسهال عند البالغين، وتتشابه علاجات الزكام والإسهال عند البالغين والأطفال.

أعراض نزلات البرد والإسهال المعدي

تختلف شدة أعراض البرد من شخص لآخر وتحدث أحيانًا في غضون يوم إلى 3 أيام بعد نزلة برد المعدة، وتتراوح شدتها من خفيفة إلى شديدة، وبعضها مذكور أدناه

الإسهال المائي.

زيادة طفيفة في درجة حرارة الجسم.

الصداع والقشعريرة.

آلام العضلات والمفاصل.

الوميض والقيء فقدان الوزن.

يحدث الجفاف نتيجة فقدان السوائل من الجسم.

الإسهال الدموي عند الأطفال الذي ينتج عند وجود التهابات معوية حادة.

الإستنتاج

عادة ما يستمر الإسهال لمدة يوم أو يومين ثم يختفي دون الحاجة إلى أي دواء.

الإسهال الدموي عند الأطفال الذي ينتج عند وجود التهابات معوية حادة.

إذا استمر الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام، يرجى إعطاء طفلك السوائل.

حسب تعليمات الصيدلي أو الطبيب المعالج يجب إعطاء الطفل الدواء المستخدم لعلاج الإسهال والالتزام بالجرعة المعيارية.

يمكن تقليل الأعراض بإعطاء الأطفال أدوية تبريد وأدوية للوقاية من الإسهال.

من المشهور أن الإسهال يكون دموي في حالة وجود مشاكل دموية، ويجب مراعاة تناول الطفل كميات من السوائل إذا امتدت فترة الإسهال أكثر من ثلاثة أيام ومن المناسب الان اخذا الدواء المناسب وفقًا لنصائح الطبيب الخاص بالأسرة إذا استدعى الأمر موقع العرب اليوم كان مقدم مقالا بعنوان الفرق بين اسهال التسنين واسهال البرد بالتفصيل.