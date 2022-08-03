الفرق بين الإفراج المؤقت والافراج المشروط ، لقد أنتشر مؤخراً سماع بعض الاخبار التي تتعلق بالإفراج عن السجين بشكل مؤقت ، والافراج المشروط ، إذ أن قيام السلطات في معظم الدول بمنح المتهم حق الإفراج المشروط أو الإفراج المؤقت حسب الحالة الخاصة به ونوع القضية التي اتهم بها، ولا تنطبق تلك الإجراءات على جميع المتهمين حتى في نفس الحالات حيث أن هناك العديد من الشروط لتنفيذ هذه القرارات ، تابعوا معنا .

أنواع الإفراج

هناك العديد من الحالات التي يمكن فيها تطبيق أي نوع من إجراءات الإفراج عن المتهم في قضايا مختلفة، وتختلف هذه القضايا من دولة إلى أخرى، لكن الركيزة الأساسية هي أن يكون المتهم حسن السلوك مع ضمانات جادة بأنه سيفعل. لا يرتكب جرائم أو جرائم، ومن أبرز أنواع الإفراج

الإفراج المشروط العادي.

الإفراج المشروط في حالات الطوارئ.

الافراج المؤقت.

الإصدار المقدر.

الإقامة الإجبارية في المنزل.

ما الفرق بين الإفراج المؤقت والإفراج المشروط

الإفراج المؤقت والإفراج المشروط متشابهان للغاية، لكن الإفراج المؤقت هو شكل من أشكال الإفراج المشروط أكثر عمومية وأوسع نطاقًا، ومن المعروف قضائيًا أنه في جميع حالات الإفراج المشروط، للقاضي الحق في إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم إذا ظهور أدلة جديدة، أو في حالة مخالفة المتهم يخضع للشروط المفروضة عليه عند الإفراج، مثل النزاهة، وعدم ارتكاب المخالفات أو الجرائم، والالتزام بما تحدده السلطة القضائية. لكن هناك بالتأكيد فرق بين الإفراج المؤقت والإفراج المشروط، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي

الافراج المؤقت

الإفراج المؤقت هو أمر يصدره القاضي بالإفراج عن المتهم مؤقتًا – لفترة محددة – عن المتهم، والبعض يعتبره شكلاً من أشكال الإفراج المشروط، وقد يكون قرارًا صادرًا من القاضي نفسه، أو بناءً على طلب المتهم بعد ة وضعه القانوني، ويجوز حبس المتهم للتحقيق والحصول على هذا النوع، ولكن هناك عدة شروط محددة لتطبيق الإفراج المؤقت، وهي

إذا وجد المحقق أو القاضي أن القبض على المتهم – أي احتجازه – غير مبرر أو مبرر.

إذا لم تكن هناك أدلة كافية ضد المتهم بارتكاب جريمة كبرى.

إذا لم يضر التحقيق من الإفراج عن المتهم.

إذا كانت السلطات لا تخشى فرار المتهم أو اختفائه.

يتعهد المتهم بالمثول أمام المحقق أو القاضي إذا طلب منه ذلك.

يخصص للمتهم مكان يقره المحقق أو القاضي.

الإفراج المشروط

هو نوع من الإفراج المبكر عن المتهم إذا قضى جزءًا من عقوبته في السجن، وينص على التزام السجين بحسن السير والسلوك وعدم ارتكاب أي مخالفات تبطل هذا الحق، وهو إفراج يتم من قبل. انتهاء مدة العقوبة حتى انتهاء التحقيق أو جلسة الاستماع بالحكم، فيما يلي أهم شروط الإفراج المشروط

أن يكون المتهم (السجين) حسن السيرة والسلوك أثناء توقيفه.

إقرار المتهم بأخذ الأمانة وعدم ارتكاب أي مخالفات أو جرائم عند الإفراج عنه.

يخضع المتهم لفترة اختبار داخل المؤسسة العقابية لاتخاذ قرار بشأن الإفراج المشروط، والذي يرتبط بالتاريخ الجنائي ونوع العقوبة.

يكون المتهم تحت إشراف السلطة في حالة ظهور أمور جديدة تتعلق بالتحقيقات.

تطبيق الإفراج المشروط

للمتهم أثناء حبسه في المؤسسة العقابية أن يتقدم بطلب للاستفادة من الإفراج المشروط إذا رأى أن حالته مطابقة لشروط هذا النوع من الإفراج. وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز للنيابة العامة أن تتخذ هذا القرار من تلقاء نفسها إذا وجدت أنه ملائم للشروط المحددة، أما في حالة طلب المتهم فيمكنه تقديم طلب خطي بهذا النموذج

الإفراج المشروط في السعودية

وفقًا للمادة 25 من القانون السعودي، يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ قرارًا بالإفراج المشروط عن أي متهم محكوم عليه بالسجن، إذا قضى ثلاثة أرباع عقوبته، وكان حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة العقابية، بشرط أن يكون الإفراج لا يهدد الأمن العام. ألا تقل المدة التي قضاها في السجن عن تسعة أشهر، وأن يكون قد أوفى بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة. كما توجد قيود على الإقامة وطريقة المعيشة وضمان حسن السلوك. في حالة عدم التزام المتهم بها، يجوز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن.

ما هي فترة الاختبار

فترة الاختبار هي الفترة التي تمكن السلطات من اتخاذ قرار الإفراج المشروط عن المحكوم عليه، ويتم تمثيلها في فترة زمنية من مدة العقوبة التي قضاها. أي أنه يجوز له أن يطلب الإفراج المشروط بعد انقضاء نصف مدة عقوبته، أو إذا كان قد سبق الحكم عليه بعقوبة، تكون فترة الاختبار ثلثي عقوبته الأساسية، ولا تقل مدتها عن سنة واحدة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الفرق بين الإفراج المؤقت والافراج المشروط ، ما هي فترة الاختبار ، الإفراج المشروط في السعودية ، و تطبيق الإفراج المشروط