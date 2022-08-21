الفرق بين التأجيل والاعتذار بالجامعات السعودية ، أثار سؤال أذهان العديد من الطلاب حول التعرف والتمييز بين عمل التأجيل والاعتذار داخل الجامعات السعودية ، والتي تختص كل واحدة منها بالمعايير والضوابط الخاص بها ، ويأتي ذلك التسائل مع فترة الالتحاق للطلاب الذين اجتازوا الثانوية العامة بالجامعات داخل المملكة السعودية ، وهنالك عدد من المصطلحات الجامعية التي قد تكون غير واضحة للطالب الجديد، سنتعرف عليها في التالي .

الفرق بين التأجيل والاعتذار في الجامعات السعودية

مصطلحا التأجيل والاعتذار هما مصطلحان مستخدمان في البيئة الجامعية بالمملكة العربية السعودية، حيث يلجأ الطالب الجامعي إلى التأجيل أو الاعتذار عن الفصل، وسنوضح الفرق بينهما من خلال الجدول التالي

تأجيل اعتذار كن في الأسبوع الأول من المدرسة وهي بعد عملية التسجيل وبدء تسجيل المواد والدراسات حتى الأسبوع العاشر من الدراسة. لا تحتسب الفترة العادية للطالب يتم احتساب الفترة المنتظمة أثناء الدراسة تحسب المكافأة المالية وتمنح للطالب عند العودة لا يتم احتساب راتب الجامعة يجب أن يكون هناك سبب وجيه للتأجيل لا داعي لسبب مهم للاعتذار

أوجه التشابه بين التأجيل والاعتذار في الجامعات السعودية

هناك عدة نقاط وبنود يشترك فيها كلا من التأجيل والاعتذار في الجامعات السعودية، وهي كالتالي

في كلتا الحالتين يتوقف الطالب عن الدراسة في الجامعة.

لا يحصل الطالب على الراتب خلال فترة التعليق.

يشترط تقديم طلب مسبق في كلتا الحالتين إلى إدارة الجامعة.

تسمح الجامعات السعودية بالتأجيل أو الاعتذار لفصلين أو ثلاثة فصول دراسية بفترات مختلفة.

يجب الالتزام بحضور الفصل من أجل الموافقة على الطلب.

هل يمكن سحب طلب التأجيل والاعتذار

لا يمكن للطالب سحب طلب التأجيل والاعتذار بعد تقديمه حيث يتعين عليه الانتظار ومتابعة الدراسة بعد تقديم الطلبات حتى يوافق مجلس الجامعة على الطلب.

الفرق بين اعتذار وتأجيل في جامعة أم القرى

جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية لديها اختلافات بين مصطلح الاعتذار والتأجيل، حيث أنها مرتبطة بمجموعة من القوانين والأنظمة الخاصة بها، وسنوضح أهم الفروق من خلال العناوين التالية.

اعتذار في جامعة أم القرى

يتكون طلب الاعتذار في جامعة أم القرى من النقاط التالية

تحسب الفترة العادية للطالب.

صرف المكافأة المالية لمدة شهرين.

يسمح للطالب بالاعتذار عن ثلاث فصول.

فقدان مرتبة الشرف عند التخرج.

تأجيل في جامعة أم القرى

يشمل التأجيل النقاط التالية

لا يفقد الطالب مرتبة الشرف عند التخرج.

الفترة العادية لا تحسب في فترة الدراسة.

يتم تأجيل المنحة حتى وقت الانتهاء من الدراسة.

يحظر التأجيل لمدة سنتين متتاليتين.

الفرق بين التأجيل والاعتذار بجامعة القصيم

تختص جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية بمجموعة من الأنظمة واللوائح الخاصة بالقبول والتسجيل والانتظام الأكاديمي. سنشرح الفرق بين طلبات التأجيل والاعتذار من خلال النقاط التالية

اعتذار في جامعة القصيم

يتكون الاعتذار من النقاط التالية

موافقة عميد الكلية على تقديم طلب الاعتذار.

إنهاء إجراءات الاعتذار لعدم اعتبار الطالب فاشلاً.

مدة تقديم طلبات الاعتذار ستة أشهر قبل الامتحانات السنوية.

لا يتجاوز الاعتذار فصلين دراسيين خلال حياة الطالب الجامعية.

تأجيل في جامعة القصيم

يشمل التسجيل النقاط التالية

يتم تقديم التأجيل قبل بداية العام الدراسي.

لا تتجاوز فترة التأجيل فصلين دراسيين.

لا يحق للطالب التأجيل أكثر من عامين في الكليات التي تعتمد على الدراسة السنوية.

تعديل الدورات.

بعد انتهاء فترة التأخير، سيبدأ الطالب في التسجيل كطالب جديد.

الفرق بين اعتذار وتأجيل جامعة الملك عبد العزيز

جامعة الملك عبد العزيز من أكبر وأهم الجامعات في المملكة العربية السعودية. تضم الجامعة مجموعة من القرارات تستند إلى قوانين وأنظمة محددة، بما في ذلك الاعتذار والتأجيل. سنشرح أهم الاختلافات من خلال النقاط التالية.

اعتذار في جامعة الملك عبد العزيز

يتضمن تقديم طلب اعتذار ما يلي

لا يعتبر الطالب راسبًا في حال اعتذاره عن فصلين دراسيين.

يجب ألا يقل المتوسط ​​عن 2.00.

يجب تقديم طلب الاعتذار قبل 5 أسابيع من موعد الامتحانات.

يتم تقديم طلب الاعتذار إلكترونيًا.

لا يتم احتساب طلب الاعتذار خلال الفصل الصيفي.

تأجيل بجامعة الملك عبد العزيز

أما التأجيل في جامعة الملك عبد العزيز فيشمل الآتي

التأكد من تقديم طلبات التأجيل خلال المدة المحددة في الجامعة.

تقديم طلبات التأجيل من خلال حساب الطالب عبر الإنترنت.

يجب ألا تزيد مدة التأجيل عن فصلين أو ثلاثة فصول دراسية.

الفرق بين التأجيل والاعتذار بالجامعات السعودية ، دائماص ما يسمع الطلاب أثناء تواجدهم في الحرم الجامعي بمصطلع التأجيل والاعتذار ، و حيث أن عملية التاجيل تتطلب سبب واضح لها ويتم الاحتفاظ بحق الطالب عند عوته ، وعلى العكس من الاعتذار والذي لا يحتاج الى سبب .