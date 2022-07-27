الفرق بين السيراميك والبورسلين، قبل ظهور الاختلاف بين السيراميك والبورسلان، سيتم ذكر معنى الخزف والذي يعتبر كلًا من السيراميك والبورسلان إحدى اقسامه ، إذ هو عبارة عن مواد ممزوجة معًا وتتعرض لدرجات حرارة عالية تتراوح بين 1200-1400 درجة مئوية، حيث بدأت صناعته بالجمهورية الصينية وانتشرت بشكل بطئ في دول شرق قارة آسيا، وبعدها وصل إلى أوروبا وباقي دول العالم.

مقدمة عن السيراميك والبورسلين

يواجه البعض ارتباكًا كبيرًا عندما يريدون شطب منزلهم، خاصةً إذا لم يكن لديهم القدرة على إدراك الفرق بين السيراميك أو البورسلين لأرضيات وجدران المنزل والحمام والمطبخ. يمكننا التفريق بينهما من خلال ما يلي

التعريف بمنتج السيراميك

يعتبر السيراميك من المنتجات الأكثر طلبًا وطلبًا، وهو عبارة عن مزيج من الزجاج والطين ومواد حاملة مثل الأسمنت، دون خلط أي عنصر معدني أو مواد حارقة أو غير عضوية، ويتم صنع منتج السيراميك بخلطه. المواد المكونة، ثم تسخينها حتى يتم الخلط، ثم إعادة تشكيلها وتلوينها وتقطيعها بالمقاسات المطلوبة والأشكال الشائعة.

التعريف بمنتج البورسلين

يعتبر البورسلين من أفخم أنواع الأرضيات التي يرحب بها بشدة أصحاب الذوق الرفيع، وقد ازداد الطلب عليه في العقود الأخيرة. هناك عدة أنواع من البورسلين، من أهمها

بورسلين مصقول نقي أو خالٍ من التموجات أو النقوش المحفورة على واجهته.

البورسلين المموج ويشمل أحافير ذات أنماط مموجة محددة لضمان ثبات الأشياء الموجودة عليها.

البورسلين من نوع البورفير وهو إما من نوع البيروريا المطاطي، أو من نوع رخام بوروسيا، بحيث يتخذ شكل أجسام مشدودة، أو رخام مشهور، ولكن بدون حفر.

الفرق بين السيراميك والبورسلين

هناك بعض الفروق بين السيراميك والبورسلين، حيث يتم تمييز كل نوع عن الآخر، مما يمنح المشتري فرصة معرفة مزايا كل نوع والاختيار بينها بما يتناسب مع ذوقه. يمكن تلخيص الاختلافات بينهما في النقاط التالية

أولاً الفرق بين الخزف والبورسلين من حيث التصنيع

السيراميك يدخل في تصنيعه بعض المواد كالطين والطين والاسمنت والزجاج دون دخول أي عنصر معدني أو غير عضوي أو قابل للاحتراق.

أما البورسلين فهو يصنع من الخير فقط، عن طريق الاحتراق تحت درجات حرارة عالية، ثم طلاءه بطبقة زجاجية لامعة، ثم مسحه ببعض المواد المعدنية لتحمل درجات الحرارة المرتفعة للغاية.

ثانيًا الفرق بين الخزف والبورسلين من حيث الميزات

أما بالنسبة للسيراميك، فيتميز عن البورسلين بالمميزات التالية التي تجعله اختيارًا مثاليًا للبعض

يمكن تنظيفه بأسهل طريقة ويدويًا.

السيراميك، بحكم تركيبته، يتحمل درجات الحرارة العالية بدون إضافات خارجية.

يستخدم السيراميك في أغراض متنوعة، فهو يستخدم في الواجهات والأرضيات وغيرها.

له عدة أنواع وألوان زاهية مختلفة، ويمكننا الاختيار من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألوان المميزة.

كما أن السيراميك شديد المقاومة لتكوين البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض.

كما أن لديها مقاومة كبيرة لعوامل التنظيف والمواد الكيميائية ولا تتفاعل معها بأي شكل من الأشكال.

يمكن تثبيته ببساطة ولا يحتاج إلى خبراء ومهندسين لتثبيته.

أما البورسلين فيتمتع بالمزايا التالية التي تجعله اختيارًا حاسمًا للبعض ومنها

إنه أكثر متانة وصلابة وأقوى من السيراميك.

إنه يشتمل على مواد تجعله أكثر تحملاً للحرارة والضغوط الشديدة، دون أي تأثير.

يعتبر البورسلين أيضًا ممتازًا لمقاومة الماء، لذلك لا يمكن أن يؤثر عليه الماء بأي شكل من الأشكال.

كما أنها مقاومة ممتازة للحريق، وتعمل على منع انتشار الحريق داخل المنزل، لأنها تمتص الحرارة.

يتميز البورسلين بخاصية تعتبر أهم ما يميزه وهي القدرة على إصلاح أي كسر أو تشقق فيه أثناء وجوده في مكانه.

يتمتع البورسلين بعمر افتراضي أطول من السيراميك وأي منتج أرضيات آخر.

ثالثاً الفرق بين الخزف والبورسلين من حيث العيوب

ومن حيث عيوب السيراميك فإن له بعض العيوب من أهمها

ليست شديدة المقاومة للكسر والتشقق، خاصة على المدى الطويل.

لديها ثبات أقل، وبالتالي إمكانية إزالتها من مكانها نتيجة عوامل التآكل والرطوبة الواردة.

لا يمكن إصلاحه عند كسره أو تشققه.

لا يتمتع بمقاومة قوية للماء أو النار على عكس البورسلين.

أما عن عيوب البورسلين فإن له بعض العيوب وإن كان له مميزات للبعض أبرزها

الوزن الثقيل الذي يتطلب مواد خاصة وتركيب تكاليف كبيرة.

يحتاج إلى أن يتم تثبيته من قبل متخصصين وخبراء متميزين يمكنهم تثبيته بشكل جيد ؛ نظرا لوزنها الثقيل.

عيب آخر للبورسلين هو أن سعره مرتفع للغاية، والأثرياء فقط هم من يستطيعون تحمل كلفته.

رابعًا الفرق بين الخزف والبورسلين من حيث الاستخدام

يمكن استخدام كل منها لنفس الاستخدامات، وما يميزها هو المتانة والقوة والأسعار. يمكن تلخيص أهم استخدامات السيراميك والبورسلين في الآتي

يتم استخدامها على الأرضيات والجدران والمصارف وما إلى ذلك.

كما يستخدم الخزف والبورسلين في التصميمات، حيث يلجأ إليها كثير من المصممين في تصميم التحف والديكورات المختلفة التي تزين المنازل والقصور.

يستخدم كل من السيراميك والبورسلين في تزيين الحمامات والمطابخ.

يستخدم البورسلين أكثر في المطارات والمتاجر الفاخرة ومراكز التسوق الكبيرة والقصور الفخمة.

تعتمد الفنادق ذات الخمس نجوم أيضًا على البورسلين في الأرضيات والحمامات والمطابخ.

أيهما أفضل سيراميك أم بورسلين

بينما نتحدث عن الفرق بين السيراميك والبورسلين، نحاول الإجابة على هذا السؤال المهم أيهما أفضل، السيراميك أم البورسلين، حيث يجد البعض صعوبة في الاختيار، خاصة أولئك الذين لديهم القدرة على شراء أي منهما، و لذلك يمكننا الإجابة على السؤال من خلال النقاط التالية

إذا كنت تريد الفخامة والهيبة وامتلاك السعر، فإن البورسلين هو الخيار الأفضل لك، لأنه يمثل المعنى المشترك لمن يهتم بالأناقة والرفاهية (الجودة مقابل المال).

ولكن إذا لم يكن لديك ما يكفي من المال وتريد ما يكفي من الأناقة لمنزلك في حدود إمكانياتك، فإن السيراميك هو الخيار الأفضل لك.

من يريد أقصى درجات القوة والمتانة والصلابة والمتانة. البورسلين هو الخيار الأفضل.

ومن يريد المزيد من الحماية من البكتيريا والفيروسات الضارة، فإن السيراميك هو الخيار الأفضل.

الفروق الجوهرية والحاسمة بين الخزف والسيراميك

عندما نحاول إظهار الفرق بين السيراميك والبورسلين، ومهما حاولنا إظهار مزايا وعيوب كل منهما، يبقى أن نقول إن البورسلين أفضل وأقوى من السيراميك، وذلك من خلال عدة عوامل

صلاحية البورسلين لجميع الأغراض في الأرضيات والجدران والتصاميم.

الخزف لديه قوة وصلابة أكثر من السيراميك.

امكانية اصلاح كسور وتشققات البورسلين مقارنة بالسيراميك.

تقبل مياه الشرب بطريقة تفوق بكثير قدرة السيراميك في هذا الشأن.

المواد التي يصنع منها الخزف أقوى وأكثر متانة من تلك المصنوعة من السيراميك.

يتعرض الخزف أثناء تصنيعه لضغط كبير بواسطة المكابس، مما يجعله يتحمل ضغطًا أكبر من ضغط السيراميك على مراحل.

البورسلين أقل عرضة للتشقق والتشقق. لصلابته ومتانته على عكس السيراميك.

يتم تصنيع البورسلان للمرة الأولى في شرق اسيا، حيث صُنعت هذه العجينة القوية من حجر الصين، بحيث يتم هرسه إلى مسحوق ناعم وبعدها يمزج مع مادة كاولين، ثم يُوضع في قوالب جاهزة وبعدها يُدخل إلى الفرن وتسلط عليه درجات حرارة كبيرة تصل إلى 1450 درجة مئوية نسأل الله لكم التوفيق.