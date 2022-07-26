الفرق بين الكفاءة والفاعلية ،تضم الدراسات الخاصّة في علم الإدارة على العديد من المعاني والمُصطلحات المهمة، والتي تؤثر في طبيعة مكان العمل، وتعتبر الكفاءة والفاعليّة من هذه المفاهيم الإداريّة ذات الأهمية الكبيرة حيث قالت الأبحاث العلميّة ان مفهومي الكفاءة والفاعليّة وفقاً لمنظورها الخاص عن طريق التركيز على أبعادٍ مُعيّنةٍ لدراستهما؛ ممّا أدّى إلى خروج مزج واضحٍ بين كلٍّ منهما يرجع إلى عدّة امور.

الفرق بين الكفاءة والفعالية

الاختلاف بين الكفاءة والفاعلية هو مصدر قلق لكثير من الأفراد وخاصة أولئك الذين يدرسون علوم الإدارة، لأن هذه المفاهيم ضرورية لهذا العلم، بالإضافة إلى أن الرغبة في إنشاء شركة أو مؤسسة جديدة تحتاج إلى أن تكون كافية ملم بمصطلح الكفاءة والفعالية والوعي الكامل بينهما.

تجد أن الفاعلية هي قدرة الشركة على إنجاز المهام والأهداف التي تسعى إليها، أما من حيث الكفاءة فهي تعمل على تحقيق هذا الهدف ولكن من خلال مجموعة من الفوائد الجانبية.

الفرق بين الكفاءة والفعالية من حيث المفهوم

الكفاءة هي التحقيق الصحيح للأهداف والطموحات التي تسعى إليها الشركة ولكن بدون تكاليف عالية ومن خلال أقل إمكانيات في طاقة وجهد العمالة، وبالتالي فإن النتيجة سيكون لها فائدة كبيرة وربح وفير.

أما الفاعلية فهي تحقيق الأهداف التي تعمل الشركة أو المؤسسة على تحقيقها، ولكن مقابل هذا النجاح يتم دفع الكثير من التكاليف للوصول إلى هذا المستوى، فهو يزيد من القدرات البشرية والمالية حتى تتمكن من الوصول إليها. الهدف.

الفرق بين الكفاءة والفعالية من حيث قرارات الأعمال والإنتاج والإدارة

الكفاءة هي انجاز العمال للعمل المطلوب منهم ولكن في اقل وقت حيث يتم الحصول على الانتاج بطريقة سلسة وذكية بينما الفاعلية مرتبطة تماما بانجاز الموظف لمهامه ولكن بفاعلية تختلف في المستوى من الكفاءة.

الفرق بين الكفاءة والفعالية من حيث قرارات إدارة الشركة هو أن الكفاءة تعني أن الإدارة تتخذ بعض القرارات التي تؤدي إلى زيادة في الإنتاج للشركة أو المنظمة، ولكن مع استخدام أقل للقدرات. لذلك تجد أن الشركة تمكنت من الوصول إلى أهدافها ولكن بتكاليف منخفضة.

أما الفاعلية من حيث القرارات الإدارية فهي مختلفة، حيث تعني التطوير المستمر والدوري في الخدمات المقدمة للعملاء من أجل الحصول على رضاهم، وأن التطوير يعتمد بشكل أساسي على استهلاك القدرات المادية والبشرية، وبالتالي أنت تجد أن الشركة تحقق أهدافها ولكن باستخدام العديد من الوسائل والمواد.

الفرق بين الفعالية والكفاءة من حيث النوع

تنقسم الكفاءة والفعالية إلى عدة أنواع تختلف في خصائص ووظائف كل نوع

أنواع الكفاءة

يتم تصنيفها إلى عدة أنواع

الكفاءة الفردية، وهذا النوع هو مسئولية الفرد أثناء التعامل مع مشاكل العمل، حيث تتميز الكفاءة الفردية بالمعرفة والمهارة الكافية للتعامل مع المشكلات والأحداث المحيطة بها، ولها مجموعة من الأبعاد حيث السلوكيات والقدرات تتحد من أجل تحقيق عمل جيد على أعلى مستوى من الكفاءة. .

الكفاءة الجماعية، هذا النوع من الاهتمام لجميع المؤسسات، حيث أنه ينشط ويعزز التعاون مع أبعاد الكفاءة الفردية، والكفاءة الجماعية تعتمد على مجموعة من المعرفة من حيث إعداد العروض، وبناء التعاون، والقدرة على الاستفادة من التجربة الجماعية .

الكفاءة الإستراتيجية، وهذا النوع يتعلق بإدارة الموارد البشرية، حيث من الضروري تحديد مهارة وكفاءة العاملين، وذلك لمقارنة تلك القدرات بمتطلبات العمل من أجل الوصول إلى أهداف المؤسسة.

أنواع الفاعلية

تنقسم الفاعلية إلى هذه الأنواع

الفعالية الإدارية، ويرتبط هذا النوع بنشاط وعمل الموظفين الإداريين، وقدراتهم على الوصول إلى الأهداف.

الفاعلية الشخصية، هذا النوع يقوم على تحقيق طموحات المنظمة حتى تصل إلى مرحلة النجاح، لكن من الضروري ألا تتضاءل الأهداف الشخصية للموظف مع أهداف المنظمة.

الفعالية الظاهرية، والتي تعني الاعتماد كليًا على السلوك المرئي للموظفين، دون رؤية الإنجازات تُستخدم لتحقيق الهدف.

مثال لتوضيح الفرق بين الكفاءة والفعالية

يمكن توضيح الفرق بين المفهومين من خلال مثال الطالب الذي يريد النجاح وهذا هو هدفه الرئيسي

تجد أن الفعالية تتحقق إذا نجح هذا الطالب، حتى لو كانت الدرجة الإجمالية بالنسبة له مقبولة.

تتحقق الكفاءة عندما ينجح الطالب، ولكن بتقدير مرتبة الشرف.

خصائص الكفاءة

للكفاءة دور مهم في الأعمال لأنها تساهم، من أجل توفير وسائل مختلفة حتى يتم تحقيق الأهداف والأنشطة المحددة، لذلك تجد أن العامل الكفء يمكنه القيام بأعمال تجارية بشكل جيد ومثالي.

مصطلح الكفاءة هو مفهوم غير مرئي، ولكن يمكنك إلقاء نظرة على الأدوات والمواد المستخدمة لتحقيق ذلك.

الكفاءة أمر مكتسب، حيث أن العامل لا يولد بالكفاءة والقدرة على القيام بالمهام الموكلة إليه، بل يكتسب هذه الميزة من خلال التدريب.

خصائص الفاعلية

التداخل، حيث من المهم التنظيم بين فاعلية جميع العناصر والقدرات، بحيث لا يوجد تعارض بين هذه العناصر، والتداخل هو الرابط بين المدير والمؤسسة والموظفين، حتى تجد الموظف فعالاً ولكن بيئة العمل وإمكانياته من بين معوقات الموظف، أو قد يكون وجود الموظف الفعال وسط موظفين غير فعالين.

الفعالية النسبية لها دور في إظهار أهمية الفعالية في جانب التقييم.

التفاعل، لأن التفاعل بين المعايير ضروري لأنها تؤثر بشكل كبير على بعضها البعض.

أهمية الفعالية والكفاءة

الاهتمام بمعرفة الفرق بين مفهوم الفعالية والكفاءة هو أمر مهم، خاصة عند إدارة الأعمال التجارية، حيث تطورت الأعمال بشكل واضح، وبالتالي تجد أن المنافسة أصبحت ضرورية بين الشركات والمؤسسات المختلفة في السوق.

وقد جعل هذا الكفاءة إحدى الطرق المستخدمة في مقارنة المؤسسات، وليس الفعالية فقط. تجد أن للكفاءة تأثيرًا جذريًا على استهلاك الوسائل والمواد، حيث توفر الوقت والجهد عند الإنتاج.

في حين أن الكفاءة هي أحد الأشياء الضرورية التي يجب الاهتمام بها، حيث إنها تجعل الشركة قادرة على الحصول على النتيجة المرجوة.

تقسيم المؤسسات من حيث الكفاءة والفاعلية

مؤسسات ذات فعالية كبيرة وكفاءة منخفضة. في هذه الحالة، ترغب الشركة أو المؤسسة في تنفيذ هدف محدد، لكنها تستخدم وسائل ومواد ضعيفة لتحقيقه. لذلك تجد أن المنتج له سعر مرتفع وجودة منخفضة.

مؤسسات ذات كفاءة عالية وكفاءة عالية، تعمل هذه المؤسسات على إنتاج الكثير من المنتجات عالية الجودة ولكن في نفس الوقت تكون بأسعار تناسب جميع الأفراد وبالتالي فهي تستفيد بشكل جيد من جميع الموارد والوسائل المتاحة.

المؤسسات منخفضة الكفاءة ومنخفضة الكفاءة في هذا النوع، تنتج المنشأة سلعًا منخفضة الجودة من خلال استخدام موارد منخفضة الجودة.

مؤسسات ذات كفاءة منخفضة ذات كفاءة عالية، تجد أن هذه المؤسسات لديها إنتاج عالي الجودة، لكن العملاء لا يريدون المنتج، وهذا يحدث نتيجة السعي لتحقيق أهداف لا تناسب المنشأة.

المهم تحديد الخبرات والكفاءات الخاصّة في الإداريين والموظّفين من أجل حسبتها مع المطلوب التي تساهم على الوصول للأهداف الاستراتيجيّة الخاصة في المؤسسة ؛ إذ إنّ الكفاءة لا تُصنف بأنّها ذات طبيعة استراتيجيّة إلّا في حال مساعدتها في جعل الشركة تتكيف مع البيئة التنافسيّة لأنّ المؤسسات بشكلٍ عام تعتمد على درجة الاعتماديّة بينها وبين البيئة المُحيطة بها.