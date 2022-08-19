الفرق بين الكيس الدهني والورم في الثدي ، قد اصبح من الشائع في الاوقات الأخيرة اصابة العديد من النساء بورم الثدي ، مما يثير القلق لدى الكثير منهن ، ويرجع ذلك الامر الى ظهور كتلة في إحدى الثديين والامر الذي يحتاج الى اهتمام كبير منقبل النساء الذين يتعرضن الى وجود تلك الكتلة ، وبالمقابل يتضح في بعض الحالات ان تلك الكتلة عبارة عن كس دهني وليس بورم ، تابعوا معنا للتعرف على التفاصيل .

الفرق بين الكيس الدهني والورم في الثدي

يظهر الفرق بين الكيس الدهني والورم في الثدي في الأعراض التي تظهر على المرأة في كلتا الحالتين، وعلى الرغم من أن الأعراض قد تكون متشابهة إلى حد ما، إلا أن الطبيب قادر على تحديد نوع المرض من خلال بعض الاختلافات والأعراض البسيطة التي قد تعاني منها المرأة، وهي في الغالب ما يلي

أعراض كيس دهني في الثدي

تغير لون الجلد المحيط بالكيس الدهني إلى لون أحمر شديد يشبه التهاب الجلد من النوع الشديد.

ألم شديد في المنطقة المحيطة بالكيس الدهني، وأحيانًا يكون الألم معتدلاً.

نتوء كروي صلب يظهر حول الحلمة، ونادرًا ما يصل التورم إلى الحلمة.

أعراض ورم في الثدي

تحول جلد الثدي وتغير إلى قشر برتقال.

بعض الإفرازات من منطقة الحلمة، والتي قد تكون مصحوبة بالدم أحيانًا.

ألم مستمر في منطقة الإبط والثدي، وهي أعراض غير ضرورية.

طفح جلدي على الحلمة أو حولها.

الإصابة بحُفر في الجلد أو ما يشبه النتوءات الصغيرة.

ورم يظهر في الثدي كله أو في جزء معين من الثدي.

تغير ملحوظ في حجم وشكل الثدي سواء كان يتقلص أو يتزايد.

الفرق بين الكيس الدهني والورم في الثدي من حيث الأسباب

بطبيعة الحال تختلف الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التكيس الدهني عن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور ورم في منطقة الثدي، وفي جميع الأحوال يجب ذكر تلك الأسباب بدقة من أجل تجنبها قدر الإمكان. ويظهر هذا الاختلاف كالتالي

أسباب الكيس الدهني

تعريض المرأة للعلاج الإشعاعي لفترة طويلة.

التعرض لأخذ خزعة في منطقة الثدي.

التعرض لإعادة بناء الثدي.

أسباب الورم

تعاني النساء من السمنة وخاصة في سن الشيخوخة.

يزيد وجود جينات معينة في جسم المرأة من خطر الإصابة بأورام الثدي.

الحمل في سن الشيخوخة، أي بعد سن الثلاثين، أو عدم الحمل إطلاقاً، خاصة إذا كانت المرأة مصابة بالعقم.

تعرض المرأة للإشعاع سواء في ثدي واحد أو كليهما خاصة بعد سن الثلاثين.

وجود تاريخ عائلي من أورام الثدي.

العلاج بالهرمونات البديلة، خاصة في فترة ما بعد انقطاع الطمث.

اشرب الكثير من الكحول.

كيفية تشخيص الكيس الدهني والورم في الثدي

تتشابه طريقة تشخيص الورم والكيس الدهني في الثدي، وكلاهما يحتاج إلى اتباع بعض الإجراءات المهمة التي يحددها الطبيب، وهي كالتالي

يتم أخذ خزعة من الثدي لفحصها في المختبر.

خذ التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية أو الماموجرام.

إجراء الفحص السريري لنسيج الثدي للتعرف على مواقع الكتل فيه.

الفرق بين طرق علاج الكيس الدهني والورم

وتجدر الإشارة إلى أن طريقة علاج الكيس الدهني تختلف عن طريقة علاج الورم، حيث يعتبر الكيس الدهني أقل ضررًا ويستغرق وقتًا طويلاً في العلاج، ولكن كلما تم اكتشاف المشكلة مبكرًا كان ذلك أفضل. هذا الاختلاف هو كما يلي

كيفية علاج الكيس الدهني

اتبع طريقة الشفط للتخلص من ورم الكيس الدهني.

تناول بعض مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين.

في حالات نادرة، قد يضطر الطبيب إلى شق الثدي لتنظيف الكيس الدهني، خاصة إذا كان متكررًا.

طريقة علاج ورم الثدي

الاعتماد على العلاج الكيميائي.

الاعتماد على العلاج الإشعاعي.

جراحة لإزالة ورم الثدي أو الثدي كله.

اعتمد على العلاج الهرموني.

يمكن للطبيب فقط تحديد النوع المناسب وفقًا لمرحلة المرض.

الفرق بين الكيس الدهني وورم الثدي من حيث المضاعفات

توجد فروق كثيرة بين مضاعفات الكيس الدهني ومضاعفات ورم الثدي، حيث قد يتطور ورم الثدي بمرور الوقت إلى أشياء أسوأ بكثير، وتظهر هذه الاختلافات على النحو التالي

مضاعفات الكيس الدهني

لا توجد مضاعفات خطيرة للكيس الدهني، ولا توجد احتمالات أن يتحول هذا الكيس إلى أورام سرطانية، ولكن يجب على المرأة التي تعاني من هذه الأعراض إجراء الفحص الذاتي والتصوير المخبري، خاصة في حالة ظهور أي أورام أخرى، و يفضل إجراء بعض الفحوصات الدقيقة والأشعة السينية في حالة تكرار ظهوره.

مضاعفات ورم الثدي

زيادة الشعور بالألم نتيجة ضغط ورم الثدي على الأعصاب والأعضاء الأخرى المحيطة به.

انتشار الورم في الجسم ووصوله إلى الرئتين. مما ينتج عنه ضباب الجنبي.

وانتشار أورام الكبد السرطانية والتعرض لليرقان.

انتشار الورم في العظام. مما ينتج عنه بعض المشاكل مثل فرط كالسيوم الدم.

الفرق بين الكيس الدهني والورم من حيث طرق الوقاية

هناك اختلاف في طرق الوقاية بين كل من ورم الثدي والكيس الدهني، حيث أن ظهور التكيس الدهني خارج عن السيطرة، ولا توجد أسباب واضحة كافية لذلك، بينما يمكن تجنب أورام الثدي باتباع بعض العادات الصحية.، والفرق كالتالي

طرق للوقاية من الكيس الدهني

لا توجد طرق واضحة للوقاية من الكيس الدهني، ولكن هناك طريقة واحدة فقط. إذا كانت المرأة بدينة فعليها إنقاص وزنها ؛ لأن الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بكيس دهني في الثدي.

كيفية الوقاية من ورم الثدي

إجراء فحص ذاتي شهري للثدي بالإضافة إلى إجراء فحوصات تشخيصية مثل تصوير الثدي بالأشعة.

حافظ على وزن صحي ومارس التمارين الرياضية بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن الأنظمة الخاطئة.

قلل من تناول الدهون الضارة.

تجنب التعرض المباشر للشمس وخاصة في أوقات الصيف الحارة.

احرصي على عدم ارتداء حمالات الصدر التي تحتوي على بعض الأسلاك المعدنية.

الفرق بين الكيس الدهني والورم في الثدي ، يعتبر الاصابة بورم الثدي هو كتلة تظهر في إحدى جانبيه وهو في الغالب ورم حميدة ويظهر نتيجة التعرض الى تلف بعض أنسجة داخل الثدي ، وهنالك ورم خبيث يرجع تشكله نتيجة انقسام خلوي غير طبيعي .