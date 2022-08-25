الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب ،يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشكل كبير عن كيفية بلاغ الهروب وأوقات تقديمه وبلاغ التغيب وأسباب تقديمه ،كما ووفرت وزارة العمل السعودية العديد من المنصات الإلكترونية الخاصة بمساعدة المواطن والرد على كافة التساؤلات التي تطرح وتقديم الشكاوي لعدد من مرافق الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

الفرق بين محضر الهروب والتغيب

1- تقرير الهروب

لتوضيح الفرق بين تقرير الهروب والتغيب عن العمل، نعرض تقرير هروب وهو:

أن يكون محضر الهروب من الكفيل، وأن يذهب لتقديمه إلى مكتب العمل الذي تم إنشاؤه للحصول على أي عامل يحاول الهروب أو هرب، ويقبل ما قدمه بشرط أن يفعل العامل الهارب. لا تلتزم بقانون العمل.

في حالة اتخاذ قرار حاسم بالنسبة للعامل الهارب، يجب على الكفيل جمع جميع الأدلة التي تؤكد عدم التزام العامل بقوانين العمل وهربه من العمل دون أي إذن أو إنذار.

2- التغيب عن العمل

في هذا الموضوع نتحدث عن الفرق بين تقرير الهروب والتغيب عن العمل وتقرير الهروب. هنا تقرير عن التغيب عن العمل:

أدى الفرق بين تقرير الهروب والتغيب عن العمل إلى مخالفات وأخطاء ارتكبها صاحب العمل مع الكفيل.

يوجد 3 مخالفات تمنع التبليغ ولا تقبل.

وهي ثلاث مخالفات أساسية من قبل صاحب العمل يحجب عنه الإخطار ويرفض عند تقديمه. المخالفات هي الإخلال بمكان عمل المالك، وانتهاء محل إقامته، ورخصته العامة، ورفع الدعوى من قبل العامل في المنشأة التي ينتمي إليها.

إذا تم الإعلان عن تقديم التقرير، بشرط أن يكون العامل غائبًا عن مكان العمل من صاحب المنشأة نفسه، فمن الممكن في حالة رغبة الشخص مقدم التقرير التراجع عن تقريره. إلى أي من التقارير وسيتم الإلغاء على الفور.

شروط وزارة العمل بتقديم بلاغ عن الهروب والتغيب

عند تقديم تقرير عن التغيب إلى الجهة الرسمية المعنية بهذا الأمر، يتم إحالة العامل على الفور إلى حالة التغيب، ويتم مباشرة الإجراء اللازم على الفور. وهذه من الشروط التي وضعتها وزارة العمل لقبول التقرير:

يجب أن يكون مكان العمل رسميًا وقانونيًا.

يجب أن يكون الموظف المتغيب مسجلاً في مكان العمل.

عدم وجود اشتباكات أو مشاكل بين صاحب العمل والعامل.

يجب أن يكون تصريح العمل ساري المفعول وغير منتهي الصلاحية.

اقامة العامل سارية المفعول.

تقديم المستندات اللازمة التي تؤكد غياب العامل عن مكان المنشأة، فهي ليست مجرد اتصال شفهي، ولكن يجب أن تدعم المستندات ذلك.

كيفية التحقق من صحة تقرير الكفيل عن العامل

هناك فرق كبير بين تقرير الهروب والتغيب عن العمل، لذلك يجب أن يتأكد العامل من التقرير المقدم ضده من قبل الكفيل، حتى نتمكن من متابعة ما يلي:

يقوم العامل بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل من

يجب جمع البيانات المطلوبة وإرسالها، بما في ذلك الاسم والعنوان ورقم البطاقة وكل شيء خاص.

في حالة إصدار الإشعار من قبل الراعي، سيظهر الإخطار على الشاشة.

طرق معرفة تقرير الهروب من رقم الإقامة

في البداية، يقوم العامل بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للعمل.

بعد ذلك يضغط العامل على الخدمة الإلكترونية.

ثم يضغط العامل على ايقونة الاستفسارات ثم على ايقونة خدمة الاستعلام للوافدين.

ثم يتم تعبئة النموذج الإلكتروني، ويتم تعبئة جميع البيانات من الاسم ورقم البطاقة والبيانات المكتوبة الأخرى المطلوبة.

بعد تنفيذ هذه الخطوة، قم بملء البيانات، في هذه المرحلة يجب عليه التحقق من الكود ثم الضغط على بحث.

الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية

في البداية، يدخل المستخدم الموقع الرسمي.

ثم في الخطوات الثانية، يختار المستخدم خدمة الاستعلام للاستعلام.

الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب كذلك يقوم المواطن أولاً عند تقديم بلاغ الهروب الى الدخول للموقع الإلكتروني لوزارة العمل ثم تعبئة كافة البيانات الشخصية ومن قم النقر على أيقونة “الاستفسارات” والتي تقوم بإرسال كود خاص على رقم الهاتف المقدم.