الفرق بين سيروم عرق السوس الاصلي والتقليد بالصور ، دائماً ما يبحث الكثير من الأشخاتص عند قيامه بشراء أي من المنتجات وخاصة التي تتعلق بالغذاء والدواء يدفع بنا نتيجة تعدد الشركات التي تنتج السلع الى السؤال حول الفروقات التي تبين الجودة ما بين المنتج الرئيسي والمنتج التقليدي ، ومن تلك المنتجات التي سنتعرف على الاختلاف بينهم سيروم عرق السوس الاصلي والتقليد بالصور ، تابعوا معنا .

الفرق بين مصل عرق السوس الأصلي والتقليد بالصور

مصل عرق السوس هو مصل شائع يستخدمه مجموعة كبيرة من الأفراد، لما له من فوائد عديدة تتعلق بالجلد، لذلك من خلال النقاط التالية سوف نشرح الفرق بين المصل الأصلي والمقلد قبل الوقوع في الخداع عند الشراء، لأن المصل الاحتيالي يحتوي المصل على العديد من المواد الضارة بالبشرة

رقم التصنيع مُدرج فوق العبوة

عملت الشركة المصنعة لسيروم عرق السوس على توضيح بعض الفروق بين المصل التقليدي والأصل، وأهمها رقم التصنيع، حيث يظهر هذا الرقم فوق عبوة المنتج الأصلي فقط، بالإضافة إلى تاريخ الإنتاج، هذه الأشياء موجودة فقط في العبوة الأصلية.

تاريخ إنتهاء الصلاحية

جميع المنتجات لها تاريخ انتهاء الصلاحية والإنتاج، ومصل عرق السوس من النوع الأصلي له علامة زرقاء بها هذه البيانات، لكن النوع التقليدي لا يظهر العلامة الزرقاء.

الملصق باللغة العربية

يوجد فوق العبوة المقلدة ملصق يحتوي على عدة تعليمات تتعلق بطريقة استخدام المنتج، بالإضافة إلى طبيعة المنتج وطريقة استخدامه باللغة العربية، وهذا الملصق غير موجود فوق مصل عرق السوس الأصلي.

غطاء لمعة

يحتوي غلاف المصل المقلد على درجة من اللمعان على عكس المصل الأصلي. لا يحتوي غطاء العبوة على أي لمعان، حيث أن شكله أسود غامق، وهذا أحد الاختلافات الأساسية بين المصل المقلد والمصل الأصلي.

الاختلاف في القوام

الملمس مهم جدًا لمعرفة ما إذا كان مصل عرق السوس أصليًا أم مقلدًا، حيث يُعرف النوع المغشور بأنه شفاف اللون وخفيف الملمس ويشبه الماء، في حين أن المصل الأصلي له قوام كثيف، ولونه بني، ورائحته تشبه رائحة طعام الصويا.

تجربتي مع مصل عرق السوس الأصلي

تقول إحدى النساء إنها كانت تعاني من علامات داكنة ناتجة عن آثار الحبوب والتعرض الشديد للشمس مع شحوب الجلد، لذلك وصفها الصيدلي بهذا المصل، واستعملته لمدة ثلاثة أشهر، وبالفعل هي. لاحظت فرقًا كبيرًا في بشرتها مع نضارة لا مثيل لها.

فوائد مصل عرق السوس الأصلي

مصل عرق السوس له فوائد عديدة، من أهم وأبرز هذه الفوائد ما يلي

يعمل مصل العرقسوس على توحيد لون البشرة.

يساهم مصل العرقسوس في القضاء على الآثار التي تصيب البشرة، مثل آثار حب الشباب، حيث يزيل البشرة من جميع البقع الداكنة على الوجه.

يساهم في نضارة البشرة، حيث يعتبر من أهم منتجات تبييض الوجه.

يعمل على ترطيب البشرة ومرونتها ونضارتها.

يضيف المصل الكثير من الحيوية إلى البشرة.

يساهم مصل عرق السوس الأصلي في القضاء على اختلاف لون الوجه الناتج عن التعرض لحرارة الشمس الشديدة.

يساعد مصل عرق السوس الأصلي في علاج جميع الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والوردية وغيرها.

يساهم مصل عرق السوس في تثبيط إنتاج صبغة الميلانين في الجلد بسبب وجود مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد.

يساهم مصل عرق السوس الأصلي في محاربة جميع الجذور الحرة وحماية طبقة الجلد من الإشعاع مثل الأشعة فوق البنفسجية، لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات مثل الجلسرين.

يعمل مصل العرقسوس الأصلي على تهدئة التهاب الجلد وتقليل التورم والالتهابات.

عيوب استخدام عرق السوس

هناك بعض الأضرار الطفيفة لمصل عرق السوس، وتتمثل هذه الأضرار في النقاط التالية

انخفاض مستوى البوتاسيوم عند تناول المصل عن طريق الفم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الذي قد يسبب نوبة قلبية.

يسبب استخدام الريتينول مع مصل عرق السوس تهيجًا شديدًا للجلد مع بعض الحروق الشديدة.

يحظر استخدام مصل عرق السوس للحامل، لأنه قد يسبب ضرراً قد يؤدي إلى حياة الجنين.

التداخل مع بعض المواد ضار بالجسم، لذلك من المهم عدم تناول مصل عرق السوس أثناء تناول أي نوع من الأدوية، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل البدء في استخدامه.

يسبب حساسية لبعض أنواع البشرة، لذلك يجب استخدام كمية صغيرة من السيروم في البداية.

تحذيرات مصل عرق السوس الأصلي

هناك عدة مواقف يجب عدم استخدام مصل عرق السوس فيها، منها ما يلي

حساسية من أحد مكوناته.

استمر في استخدامه لفترة طويلة.

حمل.

استخدمه منتجات أخرى.

ضعي السيروم على البشرة دون توزيعه.

استخدام منتج مقلد.

كيفية استخدام مصل عرق السوس الأصلي

من خلال النقاط التالية سنناقش الطريقة الصحيحة لاستخدام مصل عرق السوس

احضر وعاء ثم ضعي حوالي 60 نقطة من المصل، أي ما يعادل حوالي 1-2 مل من العبوة.

ضع بعض قطرات الماء في الوعاء.

تناول الخليط مع تكرار هذه الخطوات في يوم واحد ثلاث مرات في اليوم للحصول على النتيجة المرجوة.

استخدم واقي الشمس لحماية البشرة من التعرض لحرارة الشمس.

سعر مصل عرق السوس الأصلي

يتوفر مصل عرق السوس الأصلي في العديد من أسواق المملكة العربية السعودية مقابل حوالي 40 ريال سعودي، ويمكن طلب هذا المنتج عبر الإنترنت من خلال العديد من المتاجر الإلكترونية. يختلف سعر المنتج باختلاف السوق.

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