الفرق بين فيروس بي النشط والخامل، يعرّف فيروس ب الساكن على أنه وجود مجموعة كبيرة من الاجسام المضادة الأساسية لفيروس التهاب الكبد ب بكمية ظاهرة في مصل الدم، مع وجود المستضد الظاهر لفيروس التهاب الكبد ب الذي لا يستطيع رصده واستبيانه في مصل الدم، وعادًة ينتشر الحمض النووي المخصص في التهاب الكبد ب في الجسم بكمية ملحوظة.

الفرق بين فيروس ب النشط وغير النشط

هناك فرق شاسع بين هذين الفيروسين، لأنه حتى طريقة الإصابة بهما تختلف رغم أنهما نوعان من نفس الفيروس، إلا أن الفروق بينهما كثيرة، لذلك سنعرض لك كل فيروس على حدة في الفقرات التالية

فيروس ب النشط

يمكننا أن نطلق على هذا النوع من العدوى التهاب الكبد الفيروسي، لأنه ناتج عن عدوى خطيرة تصيب الكبد. هي عدوى تنتقل عن طريق ملامسة الدم الملوث أو أي من أدوات الشخص المصاب بهذه العدوى.

الجدير بالذكر أن هذا الفيروس يأتي لمجموعة معينة من الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الفيروسي، والآن سنعرض لكم المزيد من التفاصيل حول التهاب الكبد الفيروسي أو فيروس بي النشط

الفئات المعرضة للخطر

كما قلنا من قبل، هناك بعض المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى الفيروسية.

المدمنون الذين يحقنون أنفسهم بالمخدرات عن طريق الوريد، ويتشاركون نفس الإبرة والأشياء مع الآخرين.

عندما تقيم علاقات جنسية مع شخص مصاب بهذه العدوى.

الأشخاص الذين ولدوا في مناطق من العالم ينتشر فيها هذا المرض، وكذلك الأشخاص الذين يسافرون إلى هذه الأماكن.

الأشخاص الذين يستخدمون الإبر والمحاقن.

الأشخاص المصابون بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل السيلان أو الكلاميديا.

يمكن أن ينتقل هذا المرض من الأم الحامل المصابة إلى طفلها.

الأشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل مع شخص مصاب بالتهاب الكبد B، ويستخدمون معداتهم بشكل متكرر.

الذين تبرعوا بالدم.

الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى.

الأعراض المصاحبة لفيروس ب النشط

من خلال حديثنا عن الاختلاف بين فيروس ب النشط والكامن، لا بد من الإشارة إلى أن هذه العدوى لها العديد من الأعراض التي تصاحب إصابة الشخص بها، وهذا ما سنبينه لك في النقاط التالية

فقدان الشهية، والذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن الشديد.

زيادة الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ.

ضعف عام في الجسم وإرهاق.

آلام شعرية حادة في البطن وخاصة في منطقة الكبد.

لاحظ لون البول الداكن بشكل غير عادي، حيث يميل البراز ذو اللون الفاتح إلى اللون الأصفر.

اصفرار الجلد وبياض العينين

التعرض لآلام المفاصل.

سعال متكرر

– صداع.

حساسية للضوء.

مضاعفات التهاب الكبد الفيروسي

في سياق مناقشتنا حول الاختلاف بين فيروس B النشط والكامن، فإن لهذه العدوى العديد من المضاعفات التي يمكن أن يتعرض لها الشخص المصاب بها ولم يبدأ العلاج، والآن سنعرض عليك مضاعفات هذه العدوى في النقاط التالية

فشل الكبد الشديد، وقد يحتاج الشخص المصاب إلى زراعة كبد.

سرطان الكبد.

تليف الكبد، حالة يكون فيها الكبد متندبًا بشكل دائم.

التهاب الكبد D، وهو أشد خطورة من فيروس التهاب الكبد B.

تشخيص التهاب الكبد الفيروسي

لمواصلة حديثنا عن الاختلاف بين فيروس B النشط والكامن، عند ظهور أي من الأعراض المذكورة في الفقرات السابقة، لا بد من التوجه إلى الطبيب المختص على الفور، حتى يتمكن من تشخيص المرض بشكل صحيح من البداية، و يمكن تشخيص هذه العدوى بفحص المستضد السطحي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ب.

أو اختبار مستضد التهاب الكبد B السطحي، أو اختبار مستضد القلب B، وهناك بعض الاختبارات الثانوية التي يمكن للطبيب أن يطلبها من المريض حتى يتمكن من التأكد من إصابة هذا الشخص بالفعل بهذا المرض، وهذا ما سنعرضه لك في النقاط التالية

فحص مستضد E

اختبار إنزيمات الكبد.

مقايسة ألفا فيتو بروتين.

فحص الحمض النووي للالتهاب الكبدي الوبائي ب.

الموجات فوق الصوتية للكبد.

التصوير المقطعي.

فحص خزعة الكبد.

أنواع التهاب الكبد الفيروسي

استمرارًا لمحادثاتنا حول الاختلاف بين فيروس B النشط وغير النشط، تجدر الإشارة إلى أن فيروس التهاب الكبد B له نوعان مختلفان عن بعضهما البعض، وهما

التهاب حاد

وهو فيروس يصيب الانسان ولا يستمر معه اي لا يصبح مرضا مزمنا للشخص المصاب فيستطيع التخلص منه بعد فترة وجيزة جدا اضافة الى انه لا يتحول الى مرض مزمن. تحتاج إلى علاج معظم الوقت.

التهاب مزمن

ويعتبر هذا النوع من أخطر أنواعه، لأنه يمكن أن يمتد مع الإنسان طوال حياته، حيث يصنف على أنه مرض مزمن، حيث يظل هذا الفيروس داخل جسم الإنسان ولا يخرج منه طوال حياته.

يمكن أن يتسبب هذا الالتهاب في حدوث بعض المضاعفات للشخص المصاب، من أهمها تلف الكبد وتليف الكبد وسرطان الكبد، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتسبب في فقدان الشخص لحياته.

علاج التهاب الكبد

من خلال حديثنا عن الاختلاف بين الفيروس B النشط والكامن، وتعرّفنا على أهم الأعراض والمضاعفات التي تصاحب هذه العدوى، لا بد من ذكر بعض طرق العلاج التي يمكن أن يوصي بها الطبيب المصاب بهذه العدوى، و وهذا ما سنعرضه لكم في الفقرات التالية

يمكن علاج هذه العدوى مباشرة بعد الإصابة، عن طريق حقن الغلوبولين المناعي الذي يعمل ضد فيروس التهاب الكبد B خلال 24 ساعة من الإصابة، مما يؤدي إلى تخلص المريض من هذه العدوى.

يمكن أيضًا استخدام العلاج بالدواء، والذي يجب الإشارة إلى أنه قد لا يصف الطبيب علاجًا لبعض الحالات التي لا تسبب القلق، ولكن هناك بعض الحالات الأخرى التي يجب على الطبيب أن يصف لها علاجات دوائية مع النصيحة بمراقبة ومتابعة حالا باستمرار، لذلك سوف نعرض لكم الآن بعض هذه الأدوية في النقاط التالية

مضاد للفيروسات

تيلبيفودين

لاميفودين

انتيكافير

اديفوفير

وتجدر الإشارة إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من هذه الأدوية، لأن الجرعات تختلف من حالة إلى أخرى، لذلك يجب استشارة الطبيب حول جرعات هذه الأدوية قبل تناولها، وأيضًا لأنها لديها بعض المضاعفات.

فيروس ب الخامل

من المعروف أن هذا النوع من الفيروسات B هو وجود الأجسام المضادة الرئيسية لفيروس التهاب الكبد B بكمية ملحوظة في الدم، بالإضافة إلى وجود المستضد السطحي لفيروس التهاب الكبد B، والذي لا يمكن ملاحظته في مصل الدم، ومن المعروف أن هذا الفيروس موجود في الحمض النووي بكميات كبيرة.

استمرارًا لمحادثاتنا حول الاختلاف بين فيروس B النشط والكامن، تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الفيروسات يسمى غير نشط، لأن الشخص المصاب لا تظهر عليه أي أعراض لالتهاب الكبد C. وفي معظم الحالات، لا ضرر على المصاب. .

الفئات المعرضة لخطر الإصابة بفيروس B الخامل

كما قيل سابقًا أن هذا النوع من الفيروسات لا يسبب أي خطر على الشخص المصاب، لأنه غير نشط عن العمل، ولكن هناك بعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وهذا ما سنبينه لكم في التالي نقاط

التعرض للعلاج الكيميائي والذي بدوره يقلل من مناعة الفرد.

تناول الأدوية المثبطة للمناعة، مثل أي نوع من الأدوية المصنفة في عائلة المنشطات، على سبيل المثال، ولكن إذا تناول الشخص هذه الأدوية بجرعات عالية، أو ريتوكسيماب، أو المخدرات.

الإصابة بمرض الإيدز وعدم تناول الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية أو مضادات الفيروسات القهقرية التي لها فعالية كبيرة ضد فيروس التهاب الكبد B.

إجراء عملية زرع عضو أو زرع نخاع عظمي.

يمكن أن يكون هذا الفيروس نشطًا في بعض المجموعات المحددة بنسب أكبر من الأشخاص العاديين، وهي 80 إلى 90٪ ممن أصيبوا بالفيروس وهم حديثو الولادة، و 30 إلى 50٪ ممن أصيبوا بالفيروس في سن أقل من 5 سنوات. سنة، أقل من 5٪ ممن أصيبوا في سن البلوغ.

طرق الإصابة بفيروس ب الخامل

في سياق مناقشتنا حول الاختلاف بين الفيروس B النشط والكامن، يجب الإشارة إلى أن طرق الإصابة بهذا الفيروس تختلف عن طرق الإصابة بفيروس B النشط، لذلك سنعرض لك الآن طرق الإصابة بالفيروس. في النقاط التالية

إذا كنت تشارك الإبر مع شخص مصاب بهذا الفيروس.

إقامة علاقات جنسية مع شخص مصاب.

استخدام الأدوات الشخصية للمصاب مثل الشفرات أو المقصات مثل فرشاة الأسنان.

يمكن أن ينتقل هذا الفيروس من الأم الحامل إلى جنينها.

مضاعفات فيروس ب الخامل

بالرغم من أن هذا الفيروس نائم، ولا يسبب أي نوع من الأعراض التي تظهر بسبب الأمراض الفيروسية، إلا أن هناك بعض المضاعفات التي يمكن أن يسببها هذا الفيروس، وهذا ما سنعرضه لكم في النقاط التالية

من الممكن أن يعود الفيروس مرة أخرى، في حالة إصابة الشخص به أثناء نشاطه، لكنه أصبح غير نشط فيما بعد، لذلك من الضروري المتابعة لفترات منتظمة حتى لا يتفاقم المرض، وكذلك للحفاظ على حالة الفيروس في فترة الخمول.

هذا الفيروس له أيضًا مضاعفات لدى الشخص المصاب بسرطان الكبد أو تليف الكبد.

بشكل عام، لهذا الفيروس أيضًا بعض المضاعفات الخطيرة جدًا على الشخص المصاب به، ومن هذه المضاعفات اعتلال الدماغ الكبدي، والغيبوبة، والاستسقاء، والنزيف المعدي المعوي، واعتلال التخثر.

جدير بالذكر أن الفيروس من المرجح أن يعود إلى النشاط خلال السنة الأولى من المتابعة بمجرد تشخيص الفيروس الخامل، ويجب الإشارة إلى أن الأشخاص المصابين بنقص المناعة بسبب التعرض لأمراض أخرى، أو بدون سبب.

لذلك نجد أن معظم الأطباء يصرفون الأدوية المضادة للفيروسات أثناء خضوعهم لأي علاج يؤثر على مناعة الإنسان، أو مصاب بالفعل بأي مرض يؤثر على مناعته، أو الإصابة بأي مرض في جهاز المناعة.

العوامل التي تساهم في نشاط فيروس ب كامن

هناك بعض العوامل التي تزيد بشكل كبير من فرص نشاط هذا الفيروس. في سياق مناقشتنا حول الاختلاف بين الفيروس B النشط والكامن، يجب الإشارة إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساعد في تنشيط الفيروس الخامل، وهذا ما سنعرضه لكم في النقاط التالية

تلقى العلاج الكيميائي للسرطان.

تناول الأدوية المثبطة للمناعة مثل الكورتيزون.

زرع عضو أو نخاع شوكي.

الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو زيادة نشاطه نتيجة التوقف عن تناول أدويته التي تلعب دورًا رئيسيًا في تثبيط فيروس التهاب الكبد B.

كيفية الوقاية من فيروس التهاب الكبد B

بعد أن عرضنا الفرق بين الفيروس B النشط والكامن، وتعرّفنا على أهم الأعراض والمضاعفات، نقدم هنا بعض طرق الوقاية، وهي كالتالي

احرص على استخدام الواقي الذكري عند ممارسة الجماع عند الإصابة بهذا الفيروس، أو عند إصابة الطرف الآخر بهذا المرض.

نظف أي قطرات من الدم بسائل يحتوي على جزء واحد من الكلور إلى عشرة مقادير من الماء.

تأكد من عدم مشاركة أي أدوات شخصية مع أي شخص، حتى لو لم يكن يعاني من هذه العدوى.

تخلص من العلكة فور مضغها.

لا يجب على الأم ولا أي فرد آخر من أفراد الأسرة تذوق الطعام قبل إعطائه للطفل.

المحافظة على تعقيم الأسطح والأدوات المستخدمة بشكل دوري وعلى فترات متكررة.

تأكد من تغطية حتى الجروح الطفيفة، خاصة إذا كنت ستتعرض أو بالقرب من شخص تعرفه مصابًا بهذه العدوى الفيروسية.

يمكن اللجوء إلى التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد B، حيث أنه يقي من الفيروس بنسبة تزيد عن 90٪، حيث يتم تطعيم الأطفال إجبارياً في معظم الدول ضمن برنامج التطعيم الوطني.

الاختلاف بين فيروس بي النشط والخامل يظهر في مجموعة كبيرة من الإشارات، فقد خلق الله أجسامنا ومدوها بجهاز مناعي للحفاظ والمقاومة عنها ضد الميكروبات والفيروسات المتنوعة وذلك قبل أن تطور وتصبح أمراض شديدة يصعب شفائها.