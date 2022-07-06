الفريح تأخير صيانة كسوة الكعبة رحمة بالحجاج

أكد وكيل الأمين العام لشؤون الإرشاد والتوجيه بندر الفريح أن عملية صيانة سقف الكعبة هي عمل منتظم على مدار العام.

رعاية الحرمين

وتابع الفريح، خلال حديثه مع قناة الإخبارية، أن المملكة منذ إنشائها اهتمت بالحرمين الشريفين وخاصة الكعبة المشرفة، وأن القيادة تهتم بشكل خاص بالكعبة المشرفة التي تأخذ رعاية. العناية الكاملة بملابسك والخدمات الأخرى المتعلقة بالحجر الأسود والملاذ.

تغيير مواعيد تغطية الكعبة المشرفة

وعن تغيير مواعيد تغطية الكعبة قال الفريح فهذه علامة على الرحمة والرحمة لحجاج بيت الله الحرام، فتتأخر التغطية حتى أول محرم من كل عام.