الفطائر الهندية فِيْ 5 دقائق بس وبدون تخمير…طريقة عمل الفطائر الهندية بالبطاطس والدقيق بدون عجن ولا تخمير

طريقة عمل الفطائر الهندية بالبطاطس والدقيق بدون عجن أو تخمير، تغيير الروتين الذي تبحث عنه الأمهات فِيْ الطعام، هِيْ وجبات مبتكرة للطفل فِيْ الإفطار والعشاء، ونقدم لكَمْ بعض الفطائر الهندية وهِيْ عبارة عن فطائر مصنوعة من البطاطس ودقيق القمح، وتتميز هذه الوجبة بأنك لست بحاجة إلى فرن بل مقلاة وبضع دقائق وستقوم بتحضير فطور أسرتك.

طريقة عمل الفطائر الهندية بالبطاطس والدقيق

سنقدم لك طريقة جديدة ومختلفة لعمل الفطائر الهندية

المكونات اللازمة لعمل كعكة بطاطس سريعة

يمكننا الاستعداد بسهُولة مكونات لصنع الكعك البطاطس الهندية السريعة فِيْ المنزل بمزيج من المكونات التالية

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

حوالي كوبين من الحَلْيب.

كوب دقيق 250 جرام.

جبنة موتزاريلا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة حسب الرغبة.

نصف ملعقة كبيرة زعتر.

الفلفل الأخضر والأصفر والأحمر.

ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.

حبة بطاطا متوسطة الحجم مغسولة ومقشرة ومقطعة الى شرائح.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق البصل.

فلفل أسود حسب الرغبة.

كيف تصنع كعكة بطاطس سريعة