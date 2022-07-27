الفطائر الهندية فِيْ 5 دقائق بس وبدون تخمير…طريقة عمل الفطائر الهندية بالبطاطس والدقيق بدون عجن ولا تخمير

طريقة عمل الفطائر الهندية بالبطاطس والدقيق بدون عجن أو تخمير، تغيير الروتين الذي تبحث عنه الأمهات فِيْ الطعام، هِيْ وجبات مبتكرة للطفل فِيْ الإفطار والعشاء، ونقدم لكَمْ بعض الفطائر الهندية وهِيْ عبارة عن فطائر مصنوعة من البطاطس ودقيق القمح، وتتميز هذه الوجبة بأنك لست بحاجة إلى فرن بل مقلاة وبضع دقائق وستقوم بتحضير فطور أسرتك.
طريقة عمل الفطائر الهندية بالبطاطس والدقيق
سنقدم لك طريقة جديدة ومختلفة لعمل الفطائر الهندية
المكونات اللازمة لعمل كعكة بطاطس سريعة
يمكننا الاستعداد بسهُولة مكونات لصنع الكعك البطاطس الهندية السريعة فِيْ المنزل بمزيج من المكونات التالية
- ربع كوب زيت.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- حوالي كوبين من الحَلْيب.
- كوب دقيق 250 جرام.
- جبنة موتزاريلا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة حسب الرغبة.
- نصف ملعقة كبيرة زعتر.
- الفلفل الأخضر والأصفر والأحمر.
- ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.
- حبة بطاطا متوسطة الحجم مغسولة ومقشرة ومقطعة الى شرائح.
- نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم.
- نصف ملعقة كبيرة من مسحوق البصل.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
كيف تصنع كعكة بطاطس سريعة
- تعتبر فطيرة البطاطس أو مقلاة تعتبر من أسهل المخبوزات التي تلجأ إليها العديد من الأمهات وربات البيوت.
- لأنه سهل التحضير لأننا نرى أن مكوناته موجودة فِيْ كل منزل.
- كَمْا يستخدم فِيْ السندويشات والمحشوة بالدجاج أو اللحم أو بالجبن والبطاطس فِيْ حشوات أخرى.
- لذلك نلجأ إلى الحشوات الحَلْوة، مثل وضع الشوكولاتة والنوتيلا، وبعض الفواكه التي يتم حشوها فِيْ الكيك.
- يتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات التالية
- اسلقي البطاطس جيداً على النار، ثم ضعي كَمْية الطحين بعد ذلك وضعي البهارات المذكورة فِيْ المكونات.
- ونضع الزيت ثم نبدأ فِيْ التقليب حتى يتحول إلى سائل. ومنه يمكنك مزج جميع المكونات فِيْ الخلاط وسيكون الأمر أسهل.
- بعد ذلك نحضر وعاء نضع فِيْه الخليط الذي نخلطه مع الخلاط ثم نضيف الكزبرة.
- ويتم خلط الزعتر وهذه المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
- نحضر مقلاة أو مقلاة ونضعها على النار وتسخينها جيداً.
- ثم نشكل القليل من هذا الخليط على شكل فطيرة وننشرها ونضع الكاتشب أو الصلصة.
- ثم نضع الفلفل الملون بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة وجبنة الموزاريلا حتى يتحول لونها إلى اللون الأصفر الباهت من الأسفل.