الفنان السعودي “شبح بيشه” الجن تحضر حفلاتي وتطلب أغاني محددة لتطرب

أثار الفنان السعودي عبد العزيز الشهراني، المعروف بلقب “شبح بيشة”، الكثير من الجدل مؤخرًا، بعد زعمه أن العباقرة يحضرون حفلاته ويطلبون منه أغانٍ محددة.

قال الشبح بيشة “الجن يخدع الناس ويطلبوا ما يريدون ووجودهم فِيْ النشوة وعزف الموسيقى. نسميها وجود القيصر، لكنهم فِيْ النهاية شياطين”.

وأضاف متحدثًا لوسائل الإعلام المحلية “من أي خلق العباقرة خلقت الجن من اندماج النار، لذلك عَنّْدما تشتعل النار فِيْ أحد الحاضرين أو تؤكل، فهذا أمر طبيعي، وجذبهم إليه جزء من طبيعتهم.

وأوضح الشبح بيشة أن “هناك شياطين (الجن الراقصون) يغنون أغنية، وأحيانًا يطلبون أغانٍ معينة، ومنهم من يردد كلمات القصيدة بأكَمْلها ويسأل عَنّْها”.

وتابع “عَنّْدما نعزف على وجه الخصوص أغنيات قديمة تأتي (الحضرة). يحضرون مباشرة لأنهم يحبون الشعبي والقديم”.

وأضاف الفنان الشعبي السعودي “حتى عَنّْدما يقرر المغادرة يحتاج إلَّى إيقاع معين أو أغنية معينة للمغادرة، فنلبي طلبه لأنه حضر (طربان)”.

ردًا على الجدل الذي أثارته ؛ وقال “بيشة” فِيْ تصريحاته على قناة mbc “العباقرة يلبسون البشر ويرون بالعين المجردة، وعلاج هذا الشيء هُو فن الريح أو الطرب، وعلاجه من الله بالذكار والصلاة”.

وتابع “الجمهُور يومًا ما يهتم بما هُو موجود، حتى يتمكن العباقرة من رؤية الجمهُور يهتم بجمال الفولكلور، وجمال الألحان، وجمال القصائد، وجمال التأرجح. “.

وأكد “فِيْ النشوة التي تصيب الإنسان، نعلم أن العبقرية تلبس الإنسان.

وأثارت تصريحات “شبح بيشة” ضجة كبيرة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلَّى الدهشة الكبيرة التي أثارتها كلماته، حيث شكك كثيرون فِيْ صحة أقواله، مطالبين بعدم الدخول فِيْما وصفوه بـ “بؤر”. . “

يعتبر الشهراني أو “شبح بيشة” من أشهر الفنانين الشعبيين فِيْ حفلات القيصر، فِيْ ألحان الفن الخابي والسامري، وتستقطب حفلاته الموسيقية عددًا كبيرًا من الشباب لمشاهدتها والاستمتاع بها. من نشوة “القيصر” أو الدعاء المنتظر، وهِيْ مصطلحات مرتبطة بـ “استحضار الجن”.

الأطراف صاخبة جدا، والمشاركين تنبعث منهم حركات ورقصات مشبوهة وسلوكيات غريبة مثل لمس النار وأكل الفحم وغيرها.