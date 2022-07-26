الفنان راكان خالد انستقرام الحساب الرسمي، يعد الفنان راكان خالد إحدى الشخصيات المعروفة والمشهورة في الوطن العربي، كما أن اسمه لمع على الكثير من المنصات وخاصة الانستقرام من حيث كون قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين من كافة أنحاء العربي، استطاع الفنان راكان خالد أن يقدم العديد من الاعمال الفنية الرائعة، والتي حققت نسبة نجاح كبيرة في فترة صغيرة، فيما سنتطرق بشكل أكبر على الفنان راكان خالد انستقرام الحساب الرسمي.

من هو الفنان راكان خالد ويكيبيديا

يعد الفنان راكان خالد أحدى أبرز الشخصيات المعرفة عبر منصات التواصل الإجتماعي، اذ أنه سعودي الجنية، وهو من مواليد 1986، ويع من العمر 37 سنة، كما أنه عمل في المجال الفني، وشارك في العديد من الأعمال الغنائية الرائعة، والتي حقق من خلالها على شهرة واسعة المدى، بدأ مشواره الفني منذ عام 2016، وحقق من خلال عمله على العديد من الجوائز المحلية والعالمية ، وحققت أعماله صدى واسع في نفوس وعقول محبيه.

الفنان راكان خالد السيرة الذاتية

حسب ما بينت بعض المصادر بأن الفنان راكان خالد يحمل الجنسيبة بحرانية، وذو اصول جزائرية، و سنتعرف على أبرز المعلومات حول الفنان الكبير راكان خالد السيرة الذاتية:

الاسم: راكان بو خالد.

تاريخ الميلاد: 24 مايو 1986م.

العمر: 36 عامًا.

الجنسية: سعودي، وبحريني، وذو أصول جزائرية.

المهنة: مغنٍ وصانع محتوى.

أبرز المناصب: سفير حكومة دبي للسياحة منذ عام 2017.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

عدد الأولاد: ثلاثة.

الفنان راكان خالد انستقرام

يمتلك الفنان راكان خالد العديد من الحسابات الرسمية ، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ومن أبرز حسابته حسابه على الانستقرام، حيث يبلغ متابعيه حوالي 739 ألف متابع من كافة الوطن العربي، ويقوم بنشر العديد من صوره الشخصية وبعض فيديوهاته الرائعة، والذي يتفاعل معها الملايين من المتابعين، ويهتم له جمهوره بتنزيل شارات الكرتون والاناشيد الوطنية الجميلة الصادحة، ويمكن متابعة الفنان راكان خالد انستقرام من هنا .

يعد الفنان راكان خالد أحد الفنانين الغنائيين والذين شاركوا في العديد من المهرجانات الكبيرة في السعودية، وله قاعدة جماهيرية واسعة عبر حساباته الشخصية، وقد تعرفنا على حسابه الرسمي على الانستقرام، والذي يحمل اسم الفنان راكان خالد انستقرام