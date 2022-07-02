الفنان نديم نور فكرة أغنية “اعتراف” جديدة.. وفِيْها جرأة

طرح الفنان الأردني نديم نور أغنيته الجديدة بعَنّْوان “اعتراف” باللهجة اللبنانية وسط حضور إعلامي وفني فِيْ دبي، من كلمات وألحان ماجد ترمس وتوزيع عمر صباغ وإنتاج شركة كرو للإنتاج الفني.

حرص الفنان نديم نور على اختيار أغنية تناسب صوته وتعبر عَنّْ قدراته الفنية من حيث اللحن والكلمات، واختار جورجيا موقعًا لتصوير مقطع فِيْديو مع المخرج نيكول وسكوماسو ريدز. وهِيْ ليست أغنيته الأولى، لكنه سبق له أن أطلق مجموعة من الأغاني بلهجات مختلفة، منها أغنية “بتدالة”، وأغنية “يديك برستيج”، وأغنية “عارف كل الحكاية”.

وعَنّْ سبب اختيار أغنية “اعتراف” قال نديم نور “موضوع الأغنية لم يسبق مناقشته وهُو جريء. كلنا نمر عبر الزمن ونريد التعرف على أشياء لم نتعرف عليها من قبل”.

وعَنّْ سبب اختياره لهجة لبنانية، عبر نديم عَنّْ عدم تفضيله لأي لهجة، لكنه أحب الأغنية وتغلب على اللهجة اللبنانية.

وكان من أبرز الحضور نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي وزوجته الممثلة روجينا والممثلة السورية دانا جبر والممثل اللبناني وسام صباغ وغيرهم.

وأدى الفنان نديم خلال حفل الإطلاق أغنية “الاعتراف” الجديدة التي لاقت استجابة كبيرة من الجمهُور، إلَّى جانب مجموعة من أغانيه، معربا عَنّْ سعادته بالعودة إلَّى الساحة الفنية مرة أخرى، ووعد جمهُوره بمزيد من الأعمال التي ستسعد. العرض الأول قريبًا خلال الصيف.