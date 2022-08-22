الفهد لا صحة لرفع رسوم المدارس الأهلية

أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الخاص، عبدالعزيز الفهد، عدم صحة جهود المدارس الخاصة لتعويض خسائر كورونا بزيادة الرسوم المدرسية.

فيديو | رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الخاص عبدالعزيز الفهد

ليس صحيحا في التعليم الخاص نعوض خسائر كورونا … ولا توجد مدرسة رفعت رسومها الى 100٪.#عرض pic.twitter.com/fCR0AsOxzN

– المونيتور (alraasd) 22 أغسطس 2022

وقال الفهد، خلال تصريحات لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية، اليوم الاثنين إنه لن يعوض ما حدث خلال فترة كورونا حتى لو تضاعفت الرسوم الدراسية.

الأرخص بين دول الخليج

وأشار إلى أن المدارس الخاصة في المملكة هي الأرخص بين دول الخليج، مشيرا إلى أنه خلال 10 سنوات لم تكن هناك مدرسة خاصة رفعت رسومها بنسبة 100٪، لأن المستثمرين في القطاع يأخذون بعين الاعتبار جاذبية مدارسهم. . للعديد من القطاعات.