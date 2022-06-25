الفوائد السحرية للفحم على الشعر

كما نعلم، فإن استخدام الفحم له فوائد عديدة، فهو يستخدم لتقليل وتنظيف مسام الجلد الكبيرة، كما أنه يزيل التحبب والاحمرار المرتبط بحالات تهيج الجلد، بالإضافة إلى استخدامه للشفاء. للبشرة الدهنية، لتفتيح المناطق الداكنة الحساسة مثل الإبطين وتبييض الأسنان، وكذلك لتخليص الشعر من مشاكله، وللحفاظ على جمالها، فإن للفحم فوائد قيّمة، وبعض هذه الفوائد مذكورة أدناه.

فوائد الفحم للشعر

تطهير فروة الرأس يستخدم الفحم لإزالة السموم الملتصقة بفروة الرأس بلطف، ومن المعروف أن الفحم يعمل كمغناطيس يجذب الدهون الزائدة والزيوت المرتبطة ببصيلات الشعر.

علاج مشاكل فروة الرأس لا يستخدم الفحم فقط لتطهير فروة الرأس، ولكنه موصوف أيضًا لعلاج الحكة والتهيج والاحمرار عن طريق تلطيف فروة الرأس.

تعزيز نمو الشعر من أهم الخصائص الجمالية التي يضيفها الفحم إلى الشعر هو تعزيز نمو الشعر. الفحم كما ذكرنا ينظف فروة الرأس بامتصاص الزيوت والأوساخ التي تعيق نمو الشعر، وبإزالتها تصبح مسام فروة الرأس نظيفة مما يسمح للشعر بالنمو بشكل أفضل.

زيادة كثافة الشعر يمكن للفحم أيضًا أن يقلل من مشكلة تساقط الشعر الناجم عن تساقط الشعر، عن طريق فتح مسام فروة الرأس أمام بصيلات الشعر لتنمو.

طريقة استخدام الفحم للشعر

هناك العديد من الطرق لدمج الفحم في روتين العناية بشعرك، وإليك أهمها