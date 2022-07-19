الفواكه المجففة تدر الملايين على تركيا.. الزبيب يتصدر

وبلغت صادرات تركيا من الفواكه المجففة ومنتجاتها نحو 756 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك، وفق بيان صادر عَنّْ اتحاد مصدري الفواكه والمنتجات المجففة، الاثنين، نشره الموقع الإخباري الرسمي TRT Khabar، واطلعت عليه العرب اليوم الإخبارية.

قام رئيس اتحاد مصدري المنتجات والفواكه المجففة فِيْ جنوب شرق الأناضول بتركيا، محمد تشيكَمْاز، بتقييم صادرات الأشهر الستة الأولى من الفواكه المجففة والمكسرات اعتبارًا من عام 2022.

وأشار البيان إلَّى أن قيمة صادرات تركيا من الفواكه المجففة ومنتجاتها خلال النصف الأول من عام 2022 بلغت 755 مليونا و 880 ألف دولار، منها 165 مليونا و 97 ألفا من منطقة جنوب شرق الأناضول وحدها.

وأظهرت البيانات أن حجم صادرات هذا القطاع ارتفع بنسبة 10.6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأنه استهدف 149 دولة ومنطقة حرة خلال الفترة المذكورة.

وأشارت إلَّى أن أكثر المنتجات المصدرة من قطاع الفواكه المجففة من تركيا هُو الزبيب المجفف، بقيمة 208 ملايين و 297 ألف دولار.

وأشار البيان ذاته إلَّى أنه تم تصدير الفواكه المجففة خلال نفس الفترة إلَّى الاتحاد الأوروبي بقيمة 71 مليونا و 359 ألف دولار، وأن أعلى الصادرات كانت إلَّى ألمانيا بقيمة 27 مليونا و 586 ألف دولار.

وجاءت فِيْ المرتبة الثانية إيطاليا بـ23 مليونا و 211 ألف دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ15 مليونا و 593 ألف دولار.

الصادرات التركية عام 2022

يشار إلَّى أن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 32.9٪، مقارنة بعام 2022.

أشارت بيانات رسمية صدرت نهاية العام الماضي إلَّى أن إجمالي صادرات البلاد فِيْ عام 2022 زاد بنسبة 32.9 فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق، وبلغ 225 مليارا و 368 مليون دولار، مبينة أن هذه البيانات أرقام قياسية فِيْ تاريخ بلاده. .

وأضافت أن حجم التجارة الخارجية التركية “ارتفع من 87.6 مليار دولار عام 2002 إلَّى 496.7 مليار دولار عام 2022”.

وأشارت إلَّى أن عجز التجارة الخارجية خلال عام 2022 انخفض بنسبة 7.8 فِيْ المائة مقارنة بعام 2022، ليستقر عَنّْد 45.9 مليار دولار.