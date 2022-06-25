الفيتامين الذي يمنع حدوث الجلطات

الفيتامين الذي يمنع تكوّن الجلطات هو فيتامين إي ويسمى أيضًا فيتامين إي.

يساعد هذا الفيتامين الدم على موازنة كثافة الدم ويصبح لزجًا.

من المستحسن أن تحصل على مكمل فيتامين E من مصدر غذائي طبيعي، حيث أنه يحتوي على جميع الفيتامينات المضيفة، على عكس المواد التركيبية.

فوائد فيتامين هـ

القدرة على إذابة الجلطات الحديثة ومنع الجلطات – لأن الجلطة إذا تركت دون تصحيح يمكن أن تؤدي إلى سكتة دماغية.

إنه يقلل من الحاجة إلى الأكسجين في أنسجتك – فهو يساعد في الحفاظ على العضلات في حالة جيدة ويضمن قوتها.

زيادة الدورة الدموية الجانبية (الذبحة الصدرية، تقلصات الساق)

يمنع الالتهابات (الغرغرينا)

تمدد الشعر – يمكن لفيتامين E أن يزيد من تمدد الشعيرات الدموية ويزيد من كفاءة الأكسجين، ويشفي الحروق، ويخفف الندوب القديمة، ويساعد على منع الأطفال من التبول أثناء النوم.

يسبب نقص فيتامين هـ ما يلي

مشاكل الأوعية الدموية

ألم الذراع اليسرى

يبطئ عملية الشفاء داخل الشريان

الأطعمة التي تقلل من فيتامين هـ

الحبوب المكررة مثل الأرز والقمح بدون قشر

الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق والمعكرونة وما إلى ذلك.

أفضل مصدر لفيتامين هـ