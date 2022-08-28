الفِيْحاء “يرعب” المنافسين ويضم قاهر ليفربول الإنجليزي

أعلن مجلس إدارة نادي الفِيْحاء برئاسة عبد الله أبانمي، تعاقد المهاجم الصربي ميلان بافكوف لاعب نادي ريد ستار الصربي، للموسمين المقبلين.

وجرت مراسم توقيع العقد فِيْ قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن أحمد أبانمي.

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خاض اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا العديد من الخبرات المهنية، حيث لعب فِيْ أندية فويفودينا نوفِيْ ساد ونارادنيكي نيس وريد ستار بلغراد.

ارقام مذهلة وهدفِيْن ضد ليفربول

خاض ميلان بافكوف 176 مباراة مع الأندية التي لعب لها فِيْ الدوري الصربي، حيث سجل 82 هدفًا وصنع 22 هدفًا آخر.

وعلى المستوى الأوروبي، شارك بافكوف فِيْ 22 مباراة فِيْ دوري أبطال أوروبا، سجل فِيْها 6 أهداف، من بينها هدفان ضد ليفربول فِيْ عام 2022، ليمنح فريقه “ريد ستار” الفوز وقتها.

يشار إلَّى أن الفِيْحاء خسر مباراته الأولى فِيْ دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023، أمام نظيره داماك بهدف دون رد، فِيْما يستعد لمواجهة الهلال الأربعاء المقبل، فِيْ. منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة.

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