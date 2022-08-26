الفِيْدرالي الأمريكي “ألم” تشديد السياسة النقدية مطلوب “لبعض الوقت”

تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول يوم الجمعة بوقف التضخم، محذرًا من أنه يتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفِيْدرالي رفع أسعار الفائدة بطريقة ستسبب “بعض الألم” للاقتصاد الأمريكي.

فِيْ خطابه السنوي الذي طال انتظاره فِيْ جاكسون هُول بولاية وايومنغ، أكد باول أن الاحتياطي الفِيْدرالي “سيستخدم أدواتنا بقوة” لمهاجمة التضخم، الذي لا يزال بالقرب من أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عامًا، حسبما ذكرت شبكة سي إن بي سي.

وتأتي هذه التعهدات على النقيض من بعض التوقعات التي أشارت إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيبدأ فِيْ تخفِيْف مقاربته لمكافحة التضخم، بعد أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ فِيْ كل من الاجتماعين السابقين.

وقال باول “نتخذ خطوات قوية وسريعة لتعديل الطلب بحيث يتماشى بشكل أفضل مع العرض، وللحفاظ على توقعات التضخم ثابتة”.

وأضاف باول أن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلَّى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل السيطرة على التضخم، وهِيْ حَقيْقَة تعَنّْي تباطؤ النمو وسوق عمل ضعيف وبعض الألم للأسر والشركات.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلَّى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهِيْ حَقيْقَة تعَنّْي تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و ” بعض الآلام “للعائلات والشركات، محذراً من أن هناك حل سريع لارتفاع الأسعار.

“من المرجح أن يتطلب خفض التضخم فترة نمو دائمة … علاوة على ذلك،[actions]وأضاف باول، وفقا لتصريحات معدة فِيْ خطابه فِيْ ندوة للبنك المركزي فِيْ جاكسون هُول، وايومنغ، أن أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو البطيء وظروف سوق العمل … ستؤدي إلَّى انخفاض التضخم. لكنها ستسبب بعض الألم للأسر والشركات “.

وقال “هذه هِيْ التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل فِيْ استعادة استقرار الأسعار سيعَنّْي مزيدا من الألم.”

وقال باول “السجل التاريخي يحذر بشدة من التسهِيْلات المبكرة .. يجب أن نواصل القيام بذلك حتى يتم إنجاز المهمة.”

أظهرت بيانات اليوم من وزارة التجارة أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفع بشكل طفِيْف فِيْ يوليو، لكن التضخم تراجع بشكل ملحوظ، مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي مجالًا لتقليص أكبر زيادات فِيْ أسعار الفائدة.