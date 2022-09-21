الفِيْدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة إلَّى 3.25%

ورفع البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلَّى 3.25٪ من 2.5٪.

يسعى البنك المركزي الأمريكي للحد من التضخم، مع الحد من تأثير قراراته على النمو الاقتصادي، بناءً على قوة سوق العمل، والتي تدل على بيانات مطالبات البطالة والبطالة، مع مراعاة بيانات مبيعات التجزئة.

فِيْ السابق، رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة فِيْ مارس الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو، و 75 نقطة أساس فِيْ يوليو، ليرتفع معدل الفائدة إلَّى ما بين 2.5٪ و 2.75٪، مقارنة بـ 0.25٪ نهاية العام الماضي.

ارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 8.3٪ فِيْ 12 شهرًا حتى أغسطس، حيث تباطأ نمو التضخم للشهر الثاني على التوالي، لكن المعدلات لا تزال أعلى من التوقعات عَنّْد 8٪ على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 8.5٪ فِيْ يوليو. .

سيواصل الاحتياطي الفِيْدرالي معركته ضد التضخم القياسي “بأي ثمن” لخفض الأسعار وتخفِيْف العبء عَنّْ المستهلكين الأمريكيين، وفقًا لنائب رئيس الاحتياطي الفِيْدرالي لايل برينارد.

يشار إلَّى أن هدف الاحتياطي الفِيْدرالي هُو خفض التضخم إلَّى 2٪ فقط.

انكَمْش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني بنسبة 0.6٪، بعد أن انكَمْش بنسبة 1.6٪ فِيْ الربع الأول، وهُو دليل على دخوله فِيْ ركود فني.

فِيْ أغسطس، خفض البيت الأبيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة لعام 2022 إلَّى 1.4٪، من 3.8٪ تقديره السابق فِيْ مارس، مشيرًا إلَّى عودة ظهُور Omicron المتحور، والحرب فِيْ أوكرانيا، والتضخم المرتفع باستمرار وأسعار الفائدة. كأسباب. ليهدأ السرعة.

وتوقع أن يسجل التضخم 6.6٪ هذا العام من 2.9٪ المقدرة فِيْ مارس، كَمْا تم تعديل متوسط ​​معدل البطالة لعام 2022 انخفاضًا طفِيْفًا إلَّى 3.7٪ من 3.9٪ المقدرة فِيْ مارس.

من جهتها، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2023، مع إبقائه عَنّْد صفر بالمائة خلال العام الجاري، مع توقع قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة.

توقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.1٪ فِيْ عام 2023، مقارنة بالتوقعات السابقة عَنّْد 1.5٪.

دعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، محافظي البنوك المركزية إلَّى المثابرة فِيْ مكافحة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين فِيْ تنبؤاتهم بتراجع التضخم.

رأت جورجيفا أن التضخم أوسع مما كان يعتقد الصندوق، وبالتالي، كانت مرونة محافظي البنوك المركزية ضرورية لمكافحته.

وأشارت إلَّى أن العام المقبل قد يكون أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم التحكَمْ فِيْ السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، مما قد يؤدي إلَّى زيادة التضخم.