الفِيْدرالي الأميركي يحذر من إمكانية تحول التضخم إلَّى حالة مستمرة

أعرب مسؤولو البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي عَنّْ قلقهم من أن التضخم المرتفع قد يتحول إلَّى حالة طويلة الأجل، مؤكدين على محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير الذي صدر يوم الأربعاء.

وذكر محضر اجتماع 14-15 يونيو أن المسؤولين قلقون من أن “الضغوط المرتبطة بالتضخم لا تظهر بوادر للتراجع”، مما يعَنّْي أن زيادات الأسعار قد “تكون أكثر ثباتًا مما توقعوا سابقًا”.

وفقًا لمحضر الاجتماع، اعتبر المشاركون أن زيادة 50 أو 75 نقطة أساس ستكون مناسبة على الأرجح فِيْ اجتماع السياسة النقدية فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر.

لاحظ العديد من صانعي السياسة أن هناك “خطرًا كبيرًا من أن التضخم المرتفع سوف يصبح متأصلاً إذا بدأ الجمهُور فِيْ التشكيك فِيْ قرار اللجنة”، أي لجنة السوق المفتوحة الفِيْدرالية التي تضع سياسات بنك الاحتياطي الفِيْدرالي.

لكن التقرير كان واضحا بشأن نية المسؤولين مواصلة الجهُود لتهدئة الاقتصاد على الأقل حتى نهاية العام.

أوضح محضر الاجتماع كَيْفَ طُلب من البنك المركزي الأمريكي إجراء زيادة كبيرة فِيْ أسعار الفائدة لمعالجة معدلات التضخم والمخاوف بشأن فقدان الثقة فِيْ سلطة الاحتياطي الفِيْدرالي.

وكانت الزيادة البالغة 0.75 نقطة مئوية التي نتجت عَنّْ الاجتماع هِيْ الأولى على هذا المقياس منذ 1994.