الفِيْدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي

قررت لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي يوم الأربعاء أن الأموال الفِيْدرالية ستكون 75 نقطة أساس لتصل إلَّى نطاق بين 3٪ و 3.25٪، وهُو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008.

جاء القرار ضمن نهج السياسة الصارمة الذي يتبناه البنك المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم القياسية.

أشار صانعو السياسة أيضًا إلَّى أنه بحلول أوائل عام 2023، يتوقعون أن تكون المعدلات أعلى بكثير من التوقعات فِيْ يونيو.

جاء إجراء بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ أعقاب تقرير حكومي الأسبوع الماضي أظهر انتشار التكاليف المرتفعة على نطاق أوسع فِيْ جميع أنحاء الاقتصاد، مع تفاقم الزيادات فِيْ الإيجارات والخدمات الأخرى على الرغم من بعض العوامل المحركة لما قبل التضخم، مثل أسعار الغاز، التي تراجعت.

هذه هِيْ الزيادة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، حيث تحرك محافظو البنوك المركزية الأمريكية بقوة لتهدئة أقوى ارتفاع فِيْ التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، لتجنب الركود فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ العالم.

تمثل الزيادات التي تقترب من الصفر والتي بدأت فِيْ مارس / آذار أكثر عمليات تشديد من جانب الاحتياطي الفِيْدرالي منذ أن بدأ فِيْ استخدام معدل النقود كأداة رئيسية فِيْ عام 1990. وكانت المقارنة الوحيدة فِيْ عام 1994، عَنّْدما رفع الاحتياطي الفِيْدرالي إجمالي 2.25 نقطة مئوية ؛ سيبدأ خفض سعر الفائدة بحلول يوليو من العام التالي.

إلَّى جانب الزيادات الهائلة فِيْ أسعار الفائدة، أشار مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى نية الاستمرار فِيْ الارتفاع حتى تصل إلَّى 4.6٪ فِيْ عام 2023.

وأقر رئيس بنك الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول أمس أنه لا توجد طريقة غير مؤلمة لكبح جماح التضخم.

لكن باول ألمح إلَّى زيادات أكثر وأكثر من المتوقع لاحقًا من أجل مكافحة التضخم، حيث ستصل الفائدة إلَّى 4.4٪ بنهاية العام الحالي، و 4.6٪ فِيْ عام 2023.

من ناحية أخرى، رسم الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي صورة قاتمة للاقتصاد، حيث خفض توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام والعام المقبل، ورفع توقعاته لمعدل البطالة.

أما بالنسبة للتضخم، فمن غير المتوقع أن يعود إلَّى المستوى المستهدف البالغ 2٪ حتى عام 2025.

لا تشير التوقعات إلَّى تخفِيْضات فِيْ أسعار الفائدة حتى عام 2024.

كان باول وزملاؤه قد أكدوا فِيْ الأسابيع الأخيرة أن تخفِيْضات أسعار الفائدة ليس من المحتمل العام المقبل، لأن السوق كانت تسعير.

يقول أعضاء اللجنة الفِيْدرالية للسوق المفتوحة إنهم يتوقعون أن يكون لارتفاع أسعار الفائدة عواقب. يؤثر قرار رفع أسعار الفائدة على مستويات الفائدة بين البنوك أو تلك التي تقرض عملائها. يتم أيضًا تعديل جميع القروض القائمة على أسعار الفائدة المتغيرة، مما يسمح بتمرير هذه الزيادة إلَّى قروض المنازل وبطاقات الائتمان وتمويل السيارات.

ومن المفترض بعد ذلك أن يقترض المستهلكون والشركات وينفقون أقل، مما يؤدي إلَّى تهدئة الاقتصاد وإبطاء التضخم.

قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفِيْدرالي إنهم يسعون إلَّى “هبوط ناعم”، والذي سيمكنهم من إبطاء النمو بما يكفِيْ لترويض التضخم ولكن ليس بقدر ما يؤدي إلَّى الركود.

ومع ذلك، يقول الاقتصاديون على نحو متزايد إنهم يعتقدون أن الزيادات الحادة فِيْ معدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفِيْدرالي ستؤدي بمرور الوقت إلَّى خفض الوظائف وزيادة البطالة والركود الكامل فِيْ أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل.