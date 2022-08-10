“الفِيْدرالي” يكسر وحش الأسعار.. التضخم الأمريكي يهبط بأكثر من التوقعات

انخفض معدل التضخم السنوي فِيْ الولايات المتحدة إلَّى 8.5٪ فِيْ يوليو الماضي، استجابة لجهُود مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي لتخفِيْضه.

سجل مؤشر أسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة مستويات عالية عَنّْد 9.1٪ فِيْ يونيو الماضي.

وجاءت الأرقام أقل من توقعات المحللين، التي أشارت إلَّى تضخم بنسبة 8.7 فِيْ المائة فِيْ يوليو.

انخفض التضخم فِيْ الولايات المتحدة، خاصة بفضل أسعار الوقود فِيْ المحطات، لكنه لا يزال كبيرًا للغاية، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي إلَّى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد مرة أخرى.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.5٪ فِيْ يوليو على أساس سنوي، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل يوم الأربعاء.

على مدار شهر واحد، وصل التضخم إلَّى الصفر، مما يعَنّْي أن الأسعار، على عكس كل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بشهر يونيو.