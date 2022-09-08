الفِيْضانات “تفترس” الاقتصاد الباكستاني.. ابتلاع 10 مليارات دولار

مع تجاهل العالم المتقدم لتغير المناخ واستمرار استثماراته الأحفورية، تنتشر التداعيات على العالم النامي لتبتلع اقتصاداته.

ما يحدث اليوم فِيْ باكستان هُو غضب المناخ وطبيعة السلوك الملوث للدول المتقدمة إلَّى حد الفِيْضانات الكارثية. لقد تسبب فِيْ خسائر بمليارات الدولارات.

اضرار اقتصادية قدرها 10 مليارات دولار

من جهته، قال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني إحسان إقبال، إن الأضرار التي سببتها الفِيْضانات فِيْ باكستان أكبر بكثير من 10 مليارات دولار، بعد أن فقد ملايين المواطنين منازلهم ومصادر رزقهم وجرفت الطرق والجسور الرئيسية فِيْ البلاد. بالماء.

بينما لا يزال المسؤولون فِيْ الدولة يحسبون تكلفة الخسائر الناجمة عَنّْ الفِيْضانات الُغُزيرة التي أودت بحياة أكثر من 1300 شخص، يُظهر أحدث تقييم أن الضرر سيكون أسوأ من التوقعات الأولية. وفِيْ هذا السياق، أشار إقبال إلَّى أن تحديد القيمة النهائية سيستغرق من ستة إلَّى ثمانية أسابيع، مضيفًا أن هذه الكارثة المناخية سببها تصرفات العالم المتقدم، وفقًا لما أوردته بلومبرج.

وقال إقبال، الذي يقود جهُود الإغاثة من الفِيْضانات فِيْ باكستان، “تقع على عاتق جميع الدول التي ساهمت فِيْ ظاهرة الاحتباس الحراري مسؤولية مساعدتنا الآن وأن نكون شركاء فِيْ إعادة تأهِيْل وبناء البلاد”. واضاف “هذه المأساة ليست من صنعَنّْا. انها بسبب الاحتباس الحراري”.

أزمة خانقة فِيْ باكستان

الدولة الواقعة فِيْ جنوب آسيا، التي كانت تعاني بالفعل من تضاؤل ​​احتياطياتها من العملات وارتفاع مستويات التضخم لعقود من الزمان، تواجه خسائر من كارثة طبيعية مروعة ؛ وقد غمرت المياه أكثر من ثلث البلاد واضطر ما يقرب من نصف مليون شخص للعيش فِيْ معسكرات الإغاثة. مع جرف المحاصيل والماشية، حذرت الحكومة من أزمة غذاء وشيكة.

قضت الفِيْضانات الحالية على حوالي 45٪ من إنتاج القطن، وهُو أحد أهم المحاصيل النقدية فِيْ باكستان وغالبًا ما يشار إليه باسم “الذهب الأبيض”. وهذا يعَنّْي أن الدولة ستضطر إلَّى إنفاق 3 مليارات دولار لاستيراد المواد الخام اللازمة لصناعة النسيج، والتي تعد أكبر مصدر للنقد الأجنبي فِيْ البلاد، نقلاً عَنّْ تقديرات أولية.

سيؤدي ارتفاع تكاليف الغذاء وفواتير الاستيراد المتضخمة إلَّى زيادة الضغط على الاقتصاد الباكستاني. والجدير بالذكر أن الدولة حصلت مؤخرًا على قرض بقيمة 1.16 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتجنب التخلف الوشيك عَنّْ سداد ديونها.

دخلت باكستان فِيْ دوامة من الموت الاقتصادي يمكن أن تدفعها من الهاوية، كَمْا حدث مع سريلانكا.

بعض المشاكل الاقتصادية فِيْ باكستان داخلية وحتى عصامية، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة فِيْ تعزيز الصادرات التي من شأنها أن تفِيْد الطبقة العاملة لتحقيق التوازن بين الواردات عالية الجودة للنخبة العسكرية والسياسية.

أما بالنسبة للأسباب الخارجية ؛ أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلَّى إضعاف الإمدادات الغذائية العالمية، مما أدى إلَّى ارتفاع الأسعار، وخنق إمدادات الطاقة، مثل الغاز الطبيعي والنفط. هذا بالإضافة إلَّى الزيادات الأخيرة فِيْ أسعار الفائدة، التي أضافها الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، والتي تسببت فِيْ مزيد من الضغط على باكستان.

سجلت الروبية الباكستانية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار فِيْ أوائل أغسطس بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أخرى، فِيْ خطوة تهدف إلَّى ترويض التضخم المحلي. لكن بالنسبة لباكستان والاقتصادات النامية الأخرى، فإن الأسعار المرتفعة تقلل من قيمة العملة، وتزيد من تكلفة خدمة الدين، وتؤدي إلَّى غضب الرأي العام.

الغضب بين مواطني باكستان يتصاعد بوتيرة سريعة، حيث تجاوز التضخم 38٪ سنويًا، وتجاوز الدين السيادي الآن 250 مليار دولار، وأعلن البنك المركزي الباكستاني أن الديون الخارجية والمدفوعات الأخرى خفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلَّى أقل. من 9 مليارات دولار، وهُو ما يكفِيْ لستة أسابيع فقط من الواردات، وخفضت إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية التوقعات طويلة الأجل لباكستان إلَّى “سلبية”.