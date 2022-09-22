من القاتل في مسلسل ستيليتو Stiletto التركي، يعتبر مسلسل ستيليتو Stiletto التركي من ابرز المسلسلات التركية التي تم انتائجها في الفترة الاخيرة والتي حققت شهرة ونجاح واسع حول العالم كما وحققت نسبة عالية من المشاهدات بمختلف الدول العربية وتم عرض اول حلقة من مسلسل ستيليتو التركي بتاريخ 5 سبتمبر لعام 2022م عبر القناة التركية Star TV وعدد الحلقات لهذا المسلسل المشوق والممتع 45 حلقة.

مسلسل ستيليتو ويكيبيديا

قصة مسلسل ستيليتو Stiletto هي عودة إلى الحياة لعلاقة أربع فتيات كن صديقات في المدرسة، وقد أراد القدر أن ينفصلا، لكن بعد مرور وقت طويل، تم جمع هؤلاء الفتيات بالصدفة ليعودوا إليهن المؤلم. ذكريات الماضي، من خلال عودة صديقتهم، التي تدعى أويا، والتي تحمل شهادة طبيب نسائي، ومع مرور الوقت، وقعت الفتيات الأربع في مشكلة، جريمة قتل، تدخلت من قبل الشرطة و المحققين الذين اضطروا إلى استجواب الشهود على هذه الجريمة من أجل الوصول إلى الحقيقة ضمن قالب من الإثارة والتشويق للأحداث، بما في ذلك الدراما الرومانسية.

قصة مسلسل ستيليتو التركي

حتى يومنا هذا، اكتسبت مسلسل ستيليتو جمهورًا كبيرًا، وانتشرت جميع حلقاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. فيما يلي سنتحدث عن أهم المعلومات حول هذا العمل وهي

اسممسلسل ستيليتو التركي – جرائم تافهة. اسم مخرج المسلسل علي بلجين ودنيز يورولمازرو. اسم المنتج التجاري كرم شاتاي. مكان التصوير اسطنبول، تركيا. البيئة التصويرية مجتمع تركي معاصر. لغة العمل التركية. عدد الحلقات 45 حلقة. مدة كل حلقة حوالي 135 دقيقة. قناة العرض قناة تركية تسمى Star TV.

موقع تصوير مسلسل ستيليتو Stiletto

في آخر حلقات المسلسل تم اكتشاف القاتل طبيب النساء أويا الذي قتل شابنام دون إصرار أي بالخطأ وبالرغم من الأحداث الشيقة والمهمة التي كانت في بداية العرض ومنها انفصال سرحان و. زوجته ولكن هناك الكثير من التشويق داخل الحلقات مثل جعل سرحان زوجته السابقة تتولى حضانة الفتاة، الأمر الذي يجعل تايلان في ارتباك وارتباك، وبعد مقتل شابنام تتدخل الشرطة وتعتقل. أويا بعد الدليل ضدها واضح.

أبطال مسلسل ستيليتو Stiletto

الحلقة الأخيرة مليئة بالأحداث الجميلة على جميع المستويات، حيث يجعل سرحان زوجته السابقة تتولى ولاية طفله، وتوافق على أمر الطلاق النهائي مع زوجته، وتسكب شبنام كل محاولاتها للقضاء على حياة أويا وخطفها. ابنها، لكن الأحداث تريد عكس الآية، أويا تقتل شيبنام بالخطأ، وتمكن رجال الشرطة من خلال تحقيقاتهم من الوصول إلى الحقيقة، وتزوج سرحين ويويا.

القاتل في المسلسل التركي ستيليتو Stiletto

تم تصوير مشاهد المسلسل التركي مسلسل ستيليتو في تركيا، وتوزعت المشاهد بين مدينتي اسطنبول وسار مشاك، وتم الإعلان عن بدء التصوير في الرابع والعشرين من أكتوبر 2017. وهي فكرة تقليدية لمسلسل. يسمى Little Lies مع اختلافات واضحة في محتوى الحلقات، والمسلسل مصنف بين دراما بوليسية تتخللها بعض الأحداث الرومانسية والهادئة، وقد نال هذا العمل الفني الكثير من التقدير، ونال نسبة مشاهدة عالية جدًا.

الحلقة الاخيرة من مسلسل ستيليتو

شارك في هذا العمل مجموعة من أقوى وأروع الفنانين على المستوى التركي، وكانت نتيجة تعبهم سلسلة مليئة بالتشويق والإثارة، منها

جوكتشا بهادر. أنت تزن الأوزان. شارة Ishgel. فراط مارت. فريد أكتوغ. أصليهان قربوز. سليم بيرقدار. تنسو بشير. جوميك أصلان. داريا باسيرلر. سرداش اكشي. وباقة أخرى من ألمع الفنانين.

مسلسل ستيليتو Stiletto التركي من المسلسلات الناجحة والبارزة عبر الانترنت واكتسب هذا المسلسل التركي مسلسل ستيليتو Stiletto قاعدة جماهيرية واسعة للغاية في فترة قصيرة و القاتل في مسلسل ستيليتو هو طبيب النساء أويا الذي قام بقتل شابنام عن طريق الخطأ ويعد مسلسل ستيليتو من ابرز المسلسلات المشوقة والحماسية للغاية.