القادسية الكويتي يدخل في مفاوضات مع عمر السومة

عمر السومة

دخل نادي القادسية الكويتي في مفاوضات مع السوري عمر السومة لاعب فريق الأهلي جدة الأول لكرة القدم، ليشمله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن عمر السومة طلب فترة حكم من نادي القادسية الكويتي، حتى نهاية الموسم الحالي، إذ يتعرض فريقه الأهلي جدة للهبوط.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي جدة لمواجهة نظيره الناشئ، ظهر غد الإثنين، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

سيتم إطلاق صافرة البداية الساعة 800 مساءً بتوقيت القاهرة، 900 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 1000 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يحتل أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي جدة المركز 14 في جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة ويتطلعون للفوز على الشباب للبقاء في دوري المحترفين.