هل تم القبض على العميد نزار محمد عبشي وما هي التهمة ؟ ، بعد فيديو المسرب الذي انتشر من جامعة البعث السورية وعن الخبر الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي مفاده أن نزار محمد العبشي لم يقبض عليه لحد الأن، حيث تعتبر الجريمة التي أقترفها من أبشع الجرائم بتعديه على طالبة في قاعة جامعية، وظهر الخبر في صباح يوم الأحد بعد تسريب فيديو فضيحة الدكتور الجامعي العميد محمد عبشي ،هل تم القبض على نزاز عبشي ؟

من هو نزار محمد عبشي

نزار محمد عبشي هو دكتور جامعي وعميد كلية في جامعة البعث، انتشر خبر الدكتور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب الفيديو الفاضح من العميد نزار محمد العبشي مع طالبة جامعية عن تعدي جنسي حصل بينهم، وعن تفاصيل القبض على نزار محمد العبشي فقد تناقلت بعض الأخبار والصحف انه لا يزال حرًا وغير معتقل حتى هذه اللحظة، ما أثار الغضب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشارع السوري ككل.

هل تم القبض على العميد نزار محمد عبشي وما هي التهمة ؟

عن تفاصيل القبض على عميد الجامعة نزار محمد عبشي في جامعة البعث فقد تناولت العديد من الصحف عن هروب الدكتور نزار محمد عبشي بعد ان انتشر الفيديو الفاضح الذي ان دل فإنما يدل على انحطاط أخلاقي كبير وبعد عن الوزارع الديني، وكان هروبه بعد المقطع الذي ظهر فيه يتحرش بالطلبة لفظيًا بعدما أمرها أن تقوم بقلع ملابسها ليتراخى معها في العلامات ويرفع علاماتها في بعض المواد، هذا الأمر المشين لا ينبغي أن يترك أبدًا فليأخذ أشد العقوبات حتى يكون عبرة لمن يتجرأ على فعل هذا الفعل الفاضح.

كانت التهمة الموجهة للدكتور العميد نزار محمد العبشي هو تعديه لفظيًا على طالبة جامعية في السنة الرابعة من كلية الأداب الأنجليزي، وانتشر خبر التعدي على الفتاة بعد انتشار الفيديو الفاضح عن العميد الدكتور نزار محمد عبشي، وكان هذا الخبر كصاعقة للناس في سوريا التي رأت العجب من أفعال هؤلاء المنحطين والغائبين عن مكارم الأخلاق والأدب.