سبب القبض على المستشار سامى عبد الرحيم، المستشار سامي عبد الرحيم التي انتشرت أخبار القبض عليه في الأواني الأخيرة بعد ظاهره الربيع العرب والمنقلبات الكثيرة، حيث جات الانقلابات بعد أن طلب الشعوب بحقهم في العيش في حياة كريمة ومحاسبه الأفراد وأصحاب الشأن، وكان من ضمن تلك الدول جمهورية مصر العربية فقام الشعب المصري بإسقاط حكم حسني مبارك وجاء بعده الرئيس محمد مرسي وتولى بعده عبد الفتاح السيسي منصب جمهورية مصر العربية.

سبب القبض على المستشار سامى عبد الرحيم

تم القبض على عدد من الشخصيات السياسية وكان من بينها المستشار سامي عبد الرحيم وتحدثت الأنباء عن القبض على المستشار سامي عبد الرحيم وفقاً انقلابات داخلية ، وتم الإعلان مؤخرا القبض على المستشار السياسي سامي عبد الرحيم في جمهورية مصر العربية بتهمة تقاضي الرشوة من الناس حيث حصلت الشرطة المصرية على أسلحة غير قانونية في منزله وطالبت الجهات الجنائية بالمحاكمة في شهر مايو المقبل.

من هو المستشار سامي عبد الرحيم ويكيبيديا

المستشار سامي عبد الرحيم هو من أبرز الشخصيات السياسية في جمهورية مصر العربية ظهر على السطح من خلال الإعلام بعد الانتفاضة الشعبية وهو مصري الجنسية ولد في مصر ودرس تخصص القانون ثم اتجه إلى عالم المهن ويعمل حاليا مستشار في الأعمال السياسية المصرية وبعد ذلك تولى منصب رئيس جنايات بورسعيد.

حقيقة القبض على المستشار سامي عبد الرحيم

تسعى السلطات المصرية على إخفاء الفساد قدر المستطاع في المناصب التي يتخللها الشخصيات البارزة، وكان من تلك الشخصيات التي تم القبض عليه هو سام عبد الرحيم الذي يستفسر عنه الكثير من أفراد الشعب المصري وبالتخصيص على سبب القبض عليه وكان السبب الرئيسي حول القبض عليه هو أنه يتقاضى الرشوة حيث تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه داخل منزله وتم العثور على كميات من المواد المخدرة في منزله وكذلك مجموعة من الأسلحة غير المرخصة وحددت محكمة الجنايات الدولية داخل القاهرة النظر في قضيته في شهر مايو.

يعتبر المستشارة القانوني والمصري سامي عبد الرحيم من أهم الشخصيات التي برزت في وسائل الإعلام بعد أن أعلنت الجهات المصرية القبض عليه بتهمه الرشوة وتقاضي المخدرات في منزله