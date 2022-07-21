أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، إلقاء القبض على فتاة مكسيكية شاركت فِيْ مختلف مسابقات ملكات الجمال فِيْ وطنها، بعد مطاردة استمرت تسعة أشهر فِيْ جميع أنحاء أوروبا، بتهمة سرقة 45 زجاجة من النبيذ الفاخر، تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليون دولار أمريكي. من مطعم حصل على نجمة ميشلان فِيْ اسبانيا العام الماضي.

ألقي القبض على الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا وشريكها البالغ من العمر 47 عامًا عَنّْدما دخلوا كرواتيا عبر الجبل الأسود، وفقًا للشرطة الإسبانية، التي نشرت مقطع فِيْديو على حسابها على Twitter يوثق السرقة التي ارتكباها فِيْ فندق أتريو.

ووفقًا لمجلة فوربس، فقد هرب المشتبه بهما من الشرطة لمدة تسعة أشهر بعد مهاجمتهما أتريو، وهُو فندق فخم معروف يقع فِيْ مدينة كاسيريس المحاطة بالأسوار فِيْ غرب إسبانيا، والتي تضم مطعمًا داخليًا حاصل على نجمتي ميشلان.

وتعقبت الشرطة الهاربين فِيْ أنحاء أوروبا قبل أن يتم اعتقالهم من قبل حرس الحدود الكرواتيين فِيْ عملية للشرطة الدولية مع مجموعات من بينها الإنتربول واليوروبول والشرطة فِيْ كرواتيا ورومانيا وهُولندا.

ولم تكشف السلطات الرسمية عَنّْ أسماء المتهمين، بانتظار تسليمهما والتهم الموجهة إليهما، لكن الشرطة الوطنية الإسبانية قالت إن الرجل صدر بحقه مذكرتي توقيف أخريين فِيْ مدريد، مضيفة لصحيفة “البلد” أن ” التحقيق لا يزال مفتوحًا ولم يتم استرداد النبيذ حتى الآن “.

أفادت الشرطة الإسبانية أن قيمة إحدى الزجاجات المسروقة كانت 316 ألف دولار، وهِيْ زجاجة نادرة تعود إلَّى عام 1806. نقلت إب باييس عَنّْ أحد طهاة المطعم أن سرقة الزجاجة كانت مؤلمة بشكل خاص لأن النبيذ النادر كان “مستحيلاً”. استبدال “، وهِيْ موجودة منذ” 215 عامًا من التاريخ الإسباني، من الحروب وأوقات السلام إلَّى بناء أوروبا الموحدة “.

وتقول الشرطة الإسبانية إن المشتبه بهما زارا أتريو ثلاث مرات قبل السرقة ؛ فِيْ أكتوبر الماضي، حجز الاثنان إقامة باستخدام بطاقات هُوية سويسرية مزورة وتناولتا العشاء فِيْ مطعم الفندق. تمشيا مع تقاليد أتريو، دعا طاقم الانتظار الزوجين بعد العشاء لمشاهدة قبو النبيذ التاريخي الضخم فِيْ المطعم، والذي يحتوي على 40 ألف زجاجة.

قالت الشرطة إن المشتبه به الذكر عاد لاحقا إلَّى الطابق السفلي مستخدما مفتاحا رئيسيا مسروقا بينما كانت المرأة تصرف انتباه موظفِيْ المطعم عَنّْ طريق طلب الطعام منه بعد إغلاق المطبخ. وأظهرت لقطات أمنية نشرتها السلطات الرجل عائدا بثلاث حقائب ظهر كبيرة مليئة بالنبيذ.

وقالت الشرطة إن الفندق اكتشف النبيذ المفقود فقط بعد أن غادر الزوجان الفندق فِيْ الساعة 530 من صباح اليوم التالي، وغادر المشتبه بهما إسبانيا فِيْ غضون أيام من السرقة.