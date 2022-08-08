القبض على ممثلة خليجية بمطار الكويت فِيْ حالة ثمالة.. تنتمي لفئة البدون

تداولت مواقع إخبارية خبر اعتقال فنانة خليجية معروفة لدى وصولها إلَّى مطار الكويت بعد عودتها من رحلة فِيْ الخارج ؛ اتُهم بتعاطي مؤثرات عقلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية من إلقاء القبض على الممثلة، بعد أن تبين أنها كانت مطلوبة لدى النيابة أثناء ختم جواز سفرها، بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية والكحول قبل عام.

وفِيْ تفاصيل تلك الواقعة، تم اعتقال الفنانة وهِيْ فِيْ حالة “سكر”، وتم تسجيل “خطأ” بحقها، بعد أن ثبت من عينات البول والدم التي أخذوها أنها تناولت مؤثرات عقلية. . وشربوا الكحول.

وقالت المصادر إن الفنانة التي لم يذكر اسمها أو الكشف عَنّْ هُويتها، اعتقلت تمهِيْدا لإحالتها للنيابة العامة.

ورغم محدودية المعلومات عَنّْ الفنان حمد الساري، وهُو لواء متقاعد وصحافِيْ، كشف أنها من “البدون”، وهم فئة المقيمين بشكل غير قانوني فِيْ الكويت، قائلاً “المشهُورة لها جواز سفر”. وفق المادة 17، التي تُدفع لأبناء فئة “البدون” فِيْ أوقات وشروط معينة، مثل الاستصدار للدراسة فِيْ الخارج أو العلاج “.

ونشرت إحدى الصفحات صورة حرارية زعمت أنها الفنانة المعتقلة، وعَنّْدها بدأ المتابعون فِيْ التكهن بهُويتها، وأظهرت المقاطع أنها تتحدث بغرابة، وكأنها فِيْ حالة سكر.

من ناحية أخرى، أشار البعض إلَّى أن المتهمين قد يكونان شوق الهادي أو فرح الهادي، خاصة وأنهما ينتميان إلَّى فئة “البدون”، فِيْما نفى البعض أنها شوق، خاصة لأنها تشارك متابعيها. امس مقطع فِيْديو لها عبر تطبيق سناب شات.

وعلق أحد المستخدمين “فاطمة الصافِيْ بالتأكيد لها سجل وسكر طويل”، وأضاف آخر “الصورة لفاطمة والخبر مشتاق للهادي، عليك التأكيد وليس فضح”.

من ناحية أخرى، فهذه الممثلة ليست الوحيدة التي تم القبض عليها فِيْ المطار بتهمة حيازة أو تعاطي المخدرات، فقد تم القبض على الممثل الكويتي علي كاكولي لدى وصوله إلَّى مطار الكويت مع مواد مهربة، لكنه نفى الاتهامات الموجهة إليه بحيازة مخدرات مع تزوير لاستخدامها والتجارة.

كشفت التحقيقات تعاطيه وإدمانه بينما كان وراء الكواليس يصور دراما فِيْ بلد عربي.

وفِيْ نوفمبر / تشرين الثاني، خفضت محكَمْة الاستئناف الكويتية الحكَمْ الصادر عَنّْ محكَمْة الجنايات بحق كاكولي، من السجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة قدرها 5000 دينار كويتي 16، إلَّى 3 سنوات و 4 أشهر وغرامة قدرها 2000 دينار كويتي. الافراج نهائيا عَنّْ الدينار الكويتي.