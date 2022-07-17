القبول الموحد بالرياض تحدد الجدول الزمني وآلية التسجيل

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، عن تاريخ بدء التقديم للقبول للعام المقبل 1444 هـ عبر بوابات القبول الموحدة للطلاب والطالبات.

بوابة القبول الموحد

تضم بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود، الملك سعود، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية، الأمير سطام بن عبد العزيز، شقراء والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما للطالبات جامعات (الإمام محمد بن سعود) والمعهد الإسلامي والملك سعود والأميرة نورة والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والكلية التقنية.

مواعيد فتح وإغلاق القبول

ستكون مواعيد فتح وإغلاق بوابات القبول للطلاب والطالبات على النحو التالي تفتح بوابة القبول الموحدة للطلاب يوم الجمعة 23/12/1444 هـ الموافق 22/7/2022 م وتغلق يوم الأربعاء 12 /. / 28/1444 هـ الموافق 27/7/2022 م الساعة (12) ظهراً تفتح بوابة القبول الموحد للطالبات يوم السبت الموافق 24/12/1444 هـ الموافق 23/7/2022 م وتغلق يوم الخميس الموافق 12/29 /. 1444 هـ الموافق 28/07/2022 م الساعة 1200 ظهراً وحثت اللجنة الطلاب على معرفة تفاصيل الجدول الزمني ومعايير وإجراءات القبول والمهن المتاحة من خلال بوابتي القبول – بوابة القبول الموحدة للطلاب في منطقة الرياض (هنا) وبوابة القبول الموحد لطالبات مدينة الرياض (هنا).