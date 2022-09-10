معدلات القبول في الجامعات العراقية “الفرع التطبيقي والإحيائي” العام الدراسي الجديد ،بعد إعلان وزارة التربية والتعليم مؤخراً لنتائج الصف الثالث المتوسط للدور الثاني لعدد من المحافظات يسأل الكثير عن مفاتيح التنسيق والقبول للتخصصات العلمية والفنية والأدبية في فرع الأحياء والفروع التطبيقية داخل جامعات العراق بالإضافة الى كافة الأجندة الخاصة بمواعيد بداية العام الدراسي.

معدلات القبول في الجامعات العراقية

معدلات القبول فِيْ الجامعات العراقية 2022 هِيْ المعدلات والحدود الدنيا التي يتم من خلالها تحديد قبول الطالب فِيْ الجامعة والتخصص المطلوب أم لا. العراق والجامعات العراقية، تحت إدارة وزارة التربية والتعليم العراقية، ترصد مؤشرات القبول فِيْ الجامعات كل عام، بالتزامن مع إعلان نتائج القبول الموازية لتحديد معدلات القبول الجامعي ثم فتح باب الأمنيات. تابعونا من خلال هذا الموضوع فِيْ الفقرات التالية. نقوم بتتبع الرسوم الدراسية فِيْ الجامعات العراقية فِيْ جميع المحافظات.

مؤشرات القبول في الجامعات العراقية

الآن نعرض لكَمْ معدلات القبول فِيْ الجامعات العراقية 2022 كَمْا أعلنتها وزارة التربية والتعليم العراقية ونشرتها على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، وكانت مؤشرات القبول كالتالي:

بلغت نسبة القبول فِيْ كلية الحقوق بجامعة بغداد 92٪.

نسبة القبول فِيْ كلية الصيدلة فِيْ جامعة بغداد منسقة بنسبة 67٪.

كَمْا حددت جامعة بغداد، كلية الهندسة، قسم الميكانيكا، معدل القبول لهذا العام الدراسي بنسبة 83٪.

اعلنت جامعة بغداد عن كلية الهندسة قسم

نسبة القبول فِيْ كلية الطب جامعة بغداد منسقة بنسبة 92٪.

نسق معدل قبول الكَمْبيوتر هذا العام 83٪.

كان القبول فِيْ كلية الهندسة قسم العلوم الكيميائية هذا العام الدراسي للطلاب الذين بدؤوا بتنسيق 85٪.

أما بالنسبة لكلية الهندسة، قسم الإلكترونيات والاتصالات، جامعة بغداد، فإن تنسيقها لهذا العام هُو على النحو التالي 83٪.

معدلات القبول في الجامعات العراقية “الفرع التطبيقي والإحيائي” العام الدراسي الجديد كذلك وفرت الوزارة بعض الجامعات وصفحاتها الإلكترونية لتسهيل على الطلبة الإطلاع على برامجها والاستفادة من المنح والتسهيلات التي تقدمها للطلبة المتفوقين والموهوبين.