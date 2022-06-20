القبول في حملة الراجحي المجانية للحج وكيفية التسجيل بالخطوات 1443_2022

القبول في حملة الراجحي المجانية للحج وكيفية التسجيل بالخطوات كل ما يتعلق بحملة الراجحي المجانية للحج لعام 2022 م – 1443 هـ حيث يرغب ملايين المسلمين في أداء فريضة الحج لأنها كذلك واجب ومن استطاع أداءه ، وإن كان في مقدرته المادية ولم يفعله ، فهو آثم ، ولكن هناك بعض الأفراد الذين لا يستطيعون تحمل مصاريف الحج ، فيكون تدير مؤسسة الراجحي الخيرية في المملكة العربية السعودية حملة لمساعدة غير القادرين على أداء فريضة الحج دون أي تكاليف ، ولكن وفق شروط ومعايير محددة.

شروط القبول لحملة الراجحي المجانية

وضعت مؤسسة الراجحي الخيرية السعودية عدة شروط ومعايير لقبول الحاج في الحملة المجانية ، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: –

الشرط الأول والأهم أن تكون هذه الحملة حملة سعودية.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

– ألا يكون قد أدى فريضة الحج من قبل ، لتكون هذه أول تجربة له ويؤدي فريضة الحج ، ويجب أن يكون مسلمًا وبالغًا.

أن يكون عمره بين سن الرشد (ثمانية عشر عاما) وخمسة وستين عاما ، لا يزيد أو يقل عن السنين.

كما يجب أن يتمتع الشخص بالقدرة الجسدية على أداء فريضة الحج ، بما في ذلك الصلاة والطواف والحج وغيرها.

وعدم المعاناة من أي مرض مزمن أو خطير.

حاصل على تصريح الحج من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

يجب عليه تزويدهم برقم هاتف ليتم الاتصال به من خلاله.

خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443 هـ

يتم التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني من خلال عدة خطوات وهي كالتالي: –