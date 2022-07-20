القبول والتسجيل في الكلية التقنية بجازان 1444 ، في ظل البحث حول التعرف على كيفية ومتى التسجيل في الكلية التقنية بجازان 1444 ، وجاء ذلك عبر نشر الكلية موعد التسجيل عبر صفحتها الرسمية ، وهي بشرى سارة لكثير من الطلاب الذين يسعون للإلتحاق عبر مجال رائد في المملكة السعودية وسيكون لهم قبول كبير ومتزايد في العالم كله، وهو مجال التكنولوجيا والكلية تعتني بخريجيها ، تابعوا معنا .

الكلية التقنية بجازان

كلية جازان التقنية هي إحدى الكليات التقنية التي تديرها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، علما أنها توفر فرصا متساوية للذكور والإناث للالتحاق بالكلية. عدد كبير من البرامج في مختلف التخصصات على مختلف المستويات التعليمية.

قبول وتسجيل الكلية التقنية بجازان 1444

تم الإعلان عن فتح باب القبول بالكلية التقنية للبنين والبنات لبرامج البكالوريوس في العام الدراسي الجديد 1444، على أن تبدأ مواعيد فتح باب التسجيل يوم الأحد 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق لـ 17 يوليو 2022 م، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 22 ذو الحجة 1444 هـ، الموافق 21 يوليو 2022 م الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك بالنسبة لموعد فتح البوابة للتسجيل في برامج الدبلوم.

فتح بوابة التسجيل للدبلوم في الكلية التقنية الأحد 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م.

إغلاق بوابة التسجيل للدبلوم في الكلية التقنية الخميس 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م الساعة 12 ظهراً.

فرز المقبولين يبدأ من يوم الأحد 2 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م وينتهي يوم الثلاثاء 4 محرم الموافق 2 أغسطس.

القبول النهائي في برامج الدبلوم + سداد المستحقات يبدأ من يوم الأحد 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م وحتى الخميس 20 محرم الموافق 18 أغسطس.

جدول أعمال القبول في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1444

تضم الكلية عددًا كبيرًا من البرامج التدريبية سواء صباحية أو مسائية في الدبلوم والبكالوريوس للبنين والبنات، وهذا يجعل هناك عددًا من المواعيد المخصصة لكل فئة من هذه الفئات بالكلية التقنية بجازان للقبول والتسجيل 1444، وهذا هو سبب قيام الإدارة المسؤولة عن الكلية بتوفير جدول زمني لكل هذه التقاويم التي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط “”.

اختصاصات الكلية التقنية بجازان

هناك العديد من الأقسام والتخصصات التي يمكن للمرشح الالتحاق بها، نوضحها من خلال النقاط التالية

السلامة والأمن.

السياحة والفندقة.

تخصص تكنولوجيا الإدارة.

تخصص محاسبة.

الميكانيكا واللحام.

إلكترونيات.

تخصص الحاسوب.

كهرباء.

التبريد والتكييف.

نجارة؛

مراقبة الغذاء والصحة.

الإتصالات.

تكنولوجيا الطباعة.

التدريب الفني على البيانات.

المحركات والمركبات.

التكنولوجيا المدنية والمعمارية.

اختصاصات كلية جيزان التقنية للبنات

على الرغم من أن معظم الجامعات مفتوحة لكلا الجنسين، إلا أن هناك تخصصات متاحة لهن فقط وهي

قسم تكنولوجيا الخياطة وإنتاج الملابس الأول يشمل تصميم الأزياء والثاني الخياطة وإنتاج الملابس.

قسم تكنولوجيا التجميل قسم (العناية بالشعر والعناية بالبشرة والمكياج).

قسم السياحة وإدارة الفنادق قسم إدارة الفعاليات.

شروط القبول العامة للكلية التقنية بجازان

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة عن مجموعة من الشروط التي يمكن على أساسها لخريجي الثانوية العامة قبول الكلية والتقدم إليها. هذه الشروط هي

أن يكون المتعلم سعودي الجنسية أو أم سعودية.

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لا يجوز أن يمر أكثر من 5 سنوات من شهادة الثانوية العامة.

يجب أن يخضع المتعلم لفحص طبي وأن يكون لائقًا طبيًا.

لن يتم قبول أي متقدم يزيد عمره عن 25 عامًا.

يجب ألا يكون المتعلم حاصلاً على درجة جامعية عليا أو متوسطة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

يجب ألا يكون المتعلم قد فصل من أي مؤسسة تدريبية أو تعليمية من قبل لأسباب تتعلق بسوء السلوك أو الانضباط.

عدم التقديم على أي برنامج متزامن خلال فترة التقديم.

يمكن قبول السعوديين وغير السعوديين من العمال إذا استطاع التوفيق بين الوقت بين الدراسة والعمل.

أن يجتاز المتقدم اختبارات القدرات العامة المقدمة من المركز الوطني للقياس والتقويم.

دفع رسوم التسجيل للبرنامج والتي هي في حدود 200 ريال.

شروط القبول والتسجيل في الكلية التقنية بجازان للبنات

وضعت بوابة الكلية التقنية بجازان للقبول والتسجيل 1444 عددًا من الشروط لقبول قبول الإناث بالكلية، وهي شروط عامة بالإضافة إلى ما يلي

يجب أن يكون لدى المرشح معدل تراكمي في المدرسة الثانوية بنسبة 50٪ أو أكثر، وقدراته 30٪، واختبار إنجاز بنسبة 30٪ أو أكثر.

إذا لم تجتاز الطالبة الاختبار التحصيلي فهذا لا يمنعها من التقدم للكلية ولا يؤثر على عملية المفاضلة بين الطلاب.

يجب أن يكون الطالب حديث التخرج من المدرسة الثانوية.

تقييم التدريب الفني بالكلية التقنية 1444

تقويم العام الدراسي الجديد بالكلية التقنية من حيث مواعيد بدء الدراسة ومواعيد العطل الرسمية وغيرها، كل هذا تم توفيره من قبل الجامعة للطلاب. للوصول إليها في بداية العام الدراسي، نقدم هذا التقويم من خلال ما يلي

طرق التواصل مع الكلية التقنية بجيزان

للاستعلام عن أي شيء يتعلق بالكلية التقنية بجازان للقبول والتسجيل 1444، أو لتقديم استفسارات مختلفة عن الكلية، هناك طرق عديدة للتواصل مع الكلية، وهي

رقم الهاتف 073152772.

رقم الاستفسارات للبنات 0173346287.

رقم الفاكس 073152882.

رقم الدعم الفني 0112896699.

دليل أرقام الكليات التقنية في المملكة العربية السعودية يمكن الوصول إليه “”.

البريد الإلكتروني .

بوابة الدعم الفني يمكن الوصول إليها “”.

يمكن الوصول إلى التدريب الفني الرسمي على Twitter عبر الرابط “”.

كلية تويتر التقنية للبنات “”.

كلية تويتر التقنية للبنين “”.

رابط كلية التقنية بجازان للقبول والتسجيل 1444

نظرا لارتفاع الطلب على التسجيل في برامج الكلية للعام الدراسي الجديد 1444، قامت إدارة الجامعة بإنشاء رابط جديد للتسجيل من خلاله. لتقليل الضغط، يمكن الوصول إلى الرابط “”، كما يمكن الدخول إلى بوابة القبول الخاصة بي عبر الرابط المباشر “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تعرفنا على أهم المعلومات حول القبول والتسجيل في الكلية التقنية بجازان 1444 ، و رابط كلية التقنية بجازان للقبول والتسجيل 1444 ، وطرق التواصل مع الكلية التقنية بجيزان ، و تقييم التدريب الفني بالكلية التقنية 1444 ، و شروط القبول والتسجيل في الكلية التقنية بجازان للبنات .