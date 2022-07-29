القرض الأسري من بنك التسليف شُروطْه و قيمته

القرض العائلي من Banco de Credito وشُروطْه وقيمته، القرض العائلي هُو خدمة يقدمها بنك التنمية الاجتماعية “El Banco de Credito” وهدفها أن تحصل الأسر ذات الدخل المنخفض على قرض يساعدها على تحمل التكاليف والرسوم. . من الحياة. ومن خلال موقع ثقافني سنتعرف على مبلغ هذا القرض وأهم شُروطْه وكل ما تريد معرفته عن الائتمان المصرفِيْ.

بنك الائتمان

تأسس بنك الائتمان عام 1971 بموجب قرار باسم “بنك التسليف” برأس مال قدره 5 ملايين ريال سعودي للعمل فِيْ الإقراض الاجتماعي. فِيْ عام 1983 حصل البنك على برنامج القرض المهني، وفِيْ عام 1993 قام البنك بزيادة رأس ماله إلى مليار ريال سعودي. فِيْ عام 2006، ارتفع رأس مال البنك مرة أخرى إلى 6 مليارات ريال سعودي. فِيْ عام 2007، تم تغيير اسم البنك إلى البنك السعودي للتسليف والادخار. كَمْا تم إضافة مهام أخرى وهِيْ

منح القروض للشركات الصغيرة والناشئة.

العمل كَمْنسق مكَمْل لاهتمام قطاع المشاريع الصغيرة والناشئة.

المساهمة فِيْ تشجيع الادخار والادخار.

قرض عائلي من بنك الائتمان.

الهدايا بنك التنمية الاجتماعية يقدم بنك الائتمان مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين لمساعدتهم ودعمهم. تمويل الأسرة خدمة إلكترونية يقدمها بنك التنمية الاجتماعية تهدف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من الحصول على قرض لمساعدتهم على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

شُروطْ قرض الأسرة



وضع بنك التنمية سلسلة من الشُروطْ التي يجب توافرها فِيْ الراغبين فِيْ طلب قرض عائلي من البنك، وهذه الشُروطْ هِيْ

سداد القسط الأول من القرض بعد 30 يومًا من استلام القرض.

يمكن للمرأة التقدم بطلب للحصول على تمويل الأسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة ولديها أطفال.

يجب ألا يكون مقدم الطلب مدينًا بقرض آخر للبنك خلال نفس فترة تقديم الطلب.

ألا يزيد عمر طالب القرض عن سبعين عامًا.

تقديم جميع الضمانات المطلوبة.

ألا تقل قيمة العقار عن قيمة التمويل.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عشرة آلاف ريال سعودي ولا يزيد الدخل السنوي عن مائة وعشرين ألف ريال سعودي.

يُحسب الطفل من بين أفراد الأسرة، إذا لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره، ويجب ألا يكون عاملاً أو متزوجًا.

قم بإرسال جميع المستندات المطلوبة.

مبلغ القرض العائلي

حد التمويل لقرض الأسرة يصل إلى 100،000 ريال سعودي.

يمكن أن تصل مدة التمويل إلى 5 سنوات.

طريقة الدفع على أساس شهري. هذه الخدمة بدون أي رسوم إدارية.

يجوز إعفاء المقترض فِيْ حالة الوفاة أو العجز الكلي بموجب شُروطْ بوليصة التأمين.