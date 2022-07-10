القرني يتفوق على حارس الهلال.. قائمة “رسمية” فِيْ دوري أبطال آسيا

تغلب الحارس فواز القرني نجم فريق الشباب الأول لكرة القدم على حراس رماية الهلال فِيْ دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022.

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نجح الشباب مع الهلال والفِيْصلي فِيْ التأهل للسعر النهائي لدوري أبطال آسيا، فِيْما قال التعاون وداعًا لمرحلة المجموعات، فِيْما حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شهر فبراير مَوعِدًا للبطولة. دور الـ 16.

القرني يتفوق على حارس الهلال .. القائمة “الرسمية” فِيْ دوري أبطال آسيا

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على موقعه الرسمي، إلَّى أن فواز القرني، حارس مرمى الشباب، هُو أفضل حارس مرمى فِيْ دور المجموعات، سواء فِيْ منطقة الغرب أو المنطقة الشرقية، بعد أن استقبلت شباكه هدفا فِيْ 6 مباريات.

وأوضح أن حارس المرمى الشاب حافظ على شباكه نظيفة فِيْ 4 مباريات، بمعدل تصدي 90٪.

وأشار إلَّى أن قائمة أفضل حراس المرمى فِيْ دوري أبطال آسيا شهدت أيضًا المركز الثاني إلَّى الخامس، على التوالي، أوه سيونغ هُون – دايجو، شهاب جوردان – فولاد، كيتيبونج فوتوشويك – باتوم يونايتد، لي بوم سو – تشونبوك هِيْونداي. المحركات.

لم يظهر فِيْ قائمة أفضل حراس مرمى الهلال، سواء أكان عبد الله المعيوف أم محمد العويس، قائمة أفضل حراس مرمى دوري أبطال آسيا.