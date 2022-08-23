القصبي الراحل عبدالمقصود خوجة أسهم في تعزيز الأدب وإثراء الثقافة

أعرب وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن حزنه العميق لوفاة الكاتب عبدالمقصود خوجة داعيا الله أن يسكن في جناته الشاسعة.

الترويج الأدبي

وقال الدكتور القصبي إن الفقيد رحمه الله قضى حياته في خدمة وطنه الحبيب وساهم بصدق في النهوض بالأدب وإثراء الثقافة في مملكتنا الحبيبة، مقدماً خالص العزاء إلى عائلته وأقاربه وأحبائه.

وصول جثمان خوجة يوم الاربعاء

توفي الكاتب عبد المقصود خوجة السبت الماضي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يصل جثمانه إلى جدة الأربعاء المقبل.

وستقام الصلاة على الفقيد بعد صلاة المغرب يوم الاربعاء، ويدفن في مقبرة المعلا، فيما يقام اليوم الاول من العزاء بمنزله بجدة بشارع عبدالمقصود بخوجة.

سادت حالة من الحزن للكتاب والأدباء والمفكرين، بعد وفاة عبدالمقصود خوجة عن عمر يناهز 86 عامًا في أحد المستشفيات الأمريكية، متحدثًا عن سيرته الذاتية العطرة ومسيرته الأدبية المزدحمة، طالبًا الرحمة والرحمة. آسف. .