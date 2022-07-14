القضاء يرفض طلب أمبر هِيْرد لإعادة محاكَمْة التشهِيْر ضد جوني ديب

رفض قاضٍ أمريكي جميع طلبات محامي أمبر هِيْرد خلال الفترة الماضية، على أمل إلغاء الحكَمْ الصادر بحقها باتهامها بالتشهِيْر بزوجها السابق جوني ديب، وإغلاق الباب أمام محاولاتها لإصدار حكَمْ جديد.

قدم محامو هِيْرد البالغ من العمر 36 عامًا طلبًا إلَّى المحكَمْة فِيْ وقت سابق من هذا الشهر بحجة أن الحكَمْ ضد موكلهم فِيْ قضيته مع ديب لم يكن مدعومًا بأدلة.

واستند المحامون فِيْ طلبهم إلَّى حَقيْقَة أن هُوية وقدرة أحد المحلفِيْن الذين شاركوا فِيْ القضية لم يتم التحقق منها بالكامل وتساءلوا عما إذا كان ينبغي السماح له بالمشاركة.

حصلت صحيفة ديلي ميل حصريًا على وثائق من المحكَمْة تظهر أن القاضي بيني أزكارتي رفض جميع طلبات هِيْرد بعد انتهاء المحاكَمْة يوم الأربعاء.

كان محامو هِيْرد قد زعموا فِيْ ملف المحكَمْة المكون من 43 صفحة أن الحكَمْ الصادر ضد Amber Heard، بما فِيْ ذلك التعويضات المقدرة بـ 10 ملايين دولار، يجب إبطالها على أساس أن جوني ديب لم يشارك إلا فِيْ التشهِيْر أثناء المحاكَمْة. بالتخلي عَنّْ أي ادعاء بأن تصريحات هِيْرد كانت فِيْ الواقع غير صحيحة.

ورد بن شو المحامي الرئيسي لفريق دفاع النجم الشهِيْر جوني ديب على تلك المذكرة، من خلال بيان صحفِيْ قال فِيْه إن ما توقعوه لم يعد موضوعيًا.

اعترف هِيْرد سابقًا أنه غير قادر على دفع تعويضات جوني ديب المقدرة بـ 10.35 مليون دولار، لكن ما تتكهن به صحيفة ديلي ميل الآن هُو أن هذه المذكرة الجديدة هِيْ مجرد جزء من محاولة للتحايل على طلبات ديب أثناء سعيه لإجراء محاكَمْة جديدة.

كان محامو هِيْرد يحاولون إيجاد ثغرة إجرائية فِيْ المحاكَمْة السابقة على أمل إلغاء الحكَمْ الصادر بحق موكلهم وإعادة المحاولة، وكانت تلك الثغرة التي حاولوا استغلالها هِيْ التشكيك فِيْ صحة عملية اختيار هِيْئة المحلفِيْن فِيْ القضية. قالوا إن المحلف رقم 15 يدرج سنة ميلاده فِيْ سجلات المحكَمْة على أنها 1945، بينما تظهر المعلومات المتاحة للجمهُور أنه ولد على ما يبدو فِيْ عام 1970.