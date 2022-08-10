القطار “رينفِيْ” فِيْ مهمة تاريخية.. مشروع إسباني لنقل حبوب أوكرانيا

أطلقت إسبانيا مشروعًا تجريبيًا لاستيراد الحبوب من أوكرانيا بالقطار لاستكشاف إمكانية استخدام وسائل النقل فِيْ حالة إغلاق الطرق البحرية أو حظرها بسبب الحرب.

أوقفت الحرب بين روسيا وأوكرانيا فِيْ أواخر فبراير صادرات الحبوب الأوكرانية، وحاصرت ما يصل إلَّى 25 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى فِيْ موانئ كييف على البحر الأسود.

أدت الحرب إلَّى ارتفاع أسعار المواد الغذائية فِيْ جميع أنحاء العالم وأثارت مخاوف من حدوث مجاعة.

قالت وزارة النقل إن قطار الشحن “رينفِيْ” المكون من 25 حاوية طولها 12 مترا غادر مدريد مساء الثلاثاء فِيْ إطار المشروع الإسباني متوجها إلَّى بلدة تشيلم البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية.

وستقطع مسافة 2400 كيلومتر إلَّى Guelm، حيث ستجمع 600 طن من الحبوب، وتعود إلَّى برشلونة فِيْ أوائل سبتمبر.

وقالت الوزارة فِيْ بيان “هذا مشروع تجريبي … لإثبات الجدوى الفنية والاقتصادية لنقل الحبوب على شبكة السكك الحديدية التي تعبر أوروبا من لودز فِيْ بولندا إلَّى برشلونة”.

ولفتت إلَّى أن المشروع الجديد سيساعد أيضا “فِيْ معرفة مدى قدرة النقل البري على دعم الطرق البحرية”.